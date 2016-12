El Gobierno provincial perdió 42,1 millones de dólares en regalías petroleras al comparar el primer semestre de este año con el anterior. "Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego estamos de acuerdo en dar la pelea por el Gas Plus", señaló el gobernador Mario Das Neves en noviembre.

La pérdida en regalías hace que Chubut gestione por el Gas Plus

Unos 700 millones de pesos perderá la provincia en concepto de regalías petroleras -ante la caída del precio del barril y la menor producción-, aunque el Gobierno de Chubut espera recuperarse al cerrar el mandato. Más allá de esa proyección, lo concreto es que el dinero que viene del petróleo cada vez cubre menos el total presupuestario de la provincia.

El cálculo tiene relación a los informes del Ministerio de Energía de la Nación: en los primeros seis meses de 2015 la recaudación llegó a 199,3 millones de dólares y este año bajó a 157,2 millones de dólares. La diferencia es de 42,1 millones de dólares, que a un dólar a 15 pesos este año significan más de 631,5 millones de pesos.

"Vamos marcando las prioridades, pero vamos a llegar bien. Si tuvimos 8 años con superávit en las anteriores dos gestiones, ¿por qué no vamos terminar con superávit ésta?", indicó el mandatario chubutense. "La expectativa es llegar a la finalización del presente mandato también con superávit".

El 2017 viene difícil con un precio del barril acoplado a los valores internacionales, que de no revertirse la tendencia a la baja podría causar mayores inconvenientes a las arcas estatales. Sin embargo, es esperanzador para la industria el reciente acuerdo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) para recortar la producción en un millón de barriles diarios y que ya dio signos positivos.

Con el fin del "Barril Criollo", el Gobierno provincial perdía un aliciente para las productoras de hidrocarburos y un beneficio en torno a las regalías recaudadas. Los 54,90 dólares por barril que tenían que pagar las refinerías superaba ampliamente el barril Brent y también el WTI, ambos referencias internacionales, pero el sector de refinadores se opone a seguir pagándolo.

De hecho, hubo transacciones realizadas con un barril chubutense del tipo Escalante a 52 y 53 dólares, mientras que el crudo de Neuquén denominado Medanito se llegó a cotizar hasta cinco dólares menos que sus 67 dólares también para concretar algunas ventas al sistema refinador argentino.

A la vez, la pérdida de los reembolsos por puertos patagónicos significó un duro golpe para las exportaciones de petróleo crudo desde la terminal portuaria de Comodoro Rivadavia y la central Terminales Marítimas Patagónicas (Termap). Un 9% del valor exportado volvía para las petroleras.

Las regalías representan buena parte de los gastos provinciales y este año próximo deberá aprender a vivir con menos. Chubut siempre fue la que tenía mayor recaudación de regalías petroleras de todas las provincias productoras. Sin embargo, en estos tiempos más difíciles, Chubut, Neuquén y Santa Cruz cobran más o menos el mismo monto: 25 millones de dólares por mes.





POR EL GAS

Mientras tanto, el Gobierno provincial busca todas las opciones para incrementar sus recursos económicos. Uno de ellos está asociado a su entusiasmo con la producción de gas y es las regalías que vienen de ese recurso. El gobernador Mario Das Neves propuso que el programa de incentivo a la producción Gas Plus llegue a la Cuenca del Golfo San Jorge.

"Estamos peleando por el Gas Plus, que no se lo lleve solamente Neuquén. Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego estamos de acuerdo en dar la pelea por el Gas Plus", señaló.

La posibilidad de incentivar la producción de gas es una idea que entusiasma a la dirigencia política.

Das Neves indicó que los incentivos a la producción de gas tienen que hacer pie en la Cuenca del Golfo San Jorge y también en la Cuenca Austral. Hasta ahora, el precio diferencial para el gas en boca de pozo lo tienen las empresas que operan en Neuquén, la provincia con mayor liderazgo gasífero del país.

Todas las operadoras han incrementado la producción de gas en Chubut, siendo la principal Pan American Energy. Este recurso les sirve a las propias empresas para alimentar de energía a sus yacimientos.

A tal punto llegó el interés del Gobierno que su empresa estatal Petrominera Chubut inició un plan de pozos gasíferos como socia de Petroquímica en Colhué Huapi. Una tanda de diez pozos a la búsqueda de gas fue el primer proyecto de la UTE en esa área al norte de los lagos en Sarmiento.