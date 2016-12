"La pirotecnia no es el espíritu navideño"

El Patagónico publicó en su edición del domingo 18 de este mes la historia de Leandro, un niño de 12 años con parálisis cerebral que pedía a través de un video en las redes sociales que se pare la venta de pirotecnia debido al sufrimiento que le causa escuchar los sonidos de las explosiones.

Su madre, Valeria Heredia, explicó que el video se realizó debido a que sus vecinos habían empezado a lanzar fuegos artificiales que le provocaron dolores en los oídos y también ocasionó que su perro "Lobo" metiera la cabeza entre las rejas del portón de su casa ante la desesperación que le provocaron los sonidos.

"Leandro me dijo: 'mamá llévame a la policial para hacer la denuncia' y yo le ofrecí hacer el video que tuvo una gran repercusión", contó.

"Esto fue el punto de quiebre ya que este tipo de problemas viene de hace tiempo teniendo en cuenta que los petardos los comienzan a vender a principio de mes y nosotros vivimos en Ciudadela donde los estruendos son muy comunes", aseguró.

Heredia también contó que su hijo le pide en estas fechas ir hasta la casa de su pareja, Martín Galíndez, que vive en Diadema debido a que al estar más alejada del ejido urbano se escuchan menos explosiones.

Además, hace cuatro años eligen Lago Puelo para pasar las fiestas de fin de año ya que la localidad cordillerana cuenta con una ordenanza que prohíbe la venta de fuegos artificiales. "El no sufre allá porque es muy tranquilo pero este año yo estoy embarazada de 8 meses y medio, entonces, él está viviendo lo que no vivía hace años", dimensionó.

La madre de Leandro explicó que los dolores que sufre su hijo son cada vez más intensos y los algodones ya no le permiten resistir los sonidos por lo que se recluye en su habitación y se pone a escuchar música. "El año pasado no tuvimos otra alternativa que quedarnos y él lloraba. Entonces, recurrimos a los auriculares con música pero no le hicieron efecto y pasamos la noche juntos abrazándolo hasta que se quedó dormido del mismo dolor", narró.

A partir de las repercusiones que tuvieron el video y la nota publicada por este diario, Heredia reflexionó sobre los comentarios en las redes sociales que planteaban que "la pirotecnia era parte de las Fiestas".

"Nosotros no planteamos que no tiren pirotecnia, nos encantaría que ofrezcan la pirotecnia que no emite sonidos sino que ofrezcan luces. Hay muchas personas que estuvieron en contra de nuestro pedido porque nos decían que los fuegos artificiales representan el espíritu navideño. pero las explosiones no tienen nada que ver con ese espíritu", consideró.

"Lo que pasa es que tenés que vivir lo que está viviendo mi hijo y tantos otros chicos que no pueden hacer nada para pasar estos 20 minutos de explosiones y explosiones. Tenés que vivir la experiencia para ponerte en el lugar. Sino no lo entendés", contrastó.