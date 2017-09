El Patagónico | Deportes | FUTBOL DE SALON - 16 septiembre 2017 La Plaza FC y La Unión abren la primera fecha de la categoría A1 Ese partido se disputará en el gimnasio municipal 1, donde además jugarán San Cayetano con Electromecánica Sur/El Chispazo y Malandras FC ante Alar Sur. También habrá acción en las canchas de cemento 1 y 3 del complejo Huergo.

La comisión de la Categoría Principal de fútbol de salón de Comodoro Rivadavia disputará esta tarde una nueva fecha del torneo Clausura para sus diferentes categorías.

En ese contexto, se destaca el inicio de la categoría A. Los partidos, que tendrán como escenario el gimnasio municipal 1, serán: La Plaza FC con La Unión, San Cayetano ante Electromecánica Sur-Taller El Chispazo y Malandras FC frente a Alar Sur.

Asimismo, también habrá una interesante programación en el complejo Huergo de barrio General Mosconi. En la cancha de cemento 1 se jugarán diez partidos, mientras que en la cancha 3 se disputará la misma cantidad de encuentros.

Mañana, mientras tanto, la acción continuará también en el complejo Huergo, es decir en el mismo lugar pero en el gimnasio de piso de parquet.



ASOCIACION PROMOCIONAL



Por su parte, la Asociación Promocional de fútbol de salón de Comodoro Rivadavia disputará mañana en el gimnasio municipal 2 "Valentín Gonzalo" del barrio Pueyrredón una nueva fecha del torneo Clausura.

La programación que dará comienzo a las 11:00 y tendrá un total de 16 partidos calculándose que finalice la jornada pasadas las 23:00.



PROGRAMA



Categoria Principal

Hoy en el gimnasio municipal 1

17:00 La Plaza FC vs La Unión Futsal; A1, 1ª fecha.

18:00 San Cayetano vs Electromecánica Sur/Taller El Chispazo; A1, 1ª fecha.

18:50 Malandras FC vs Alar Sur; A1, 1ª fecha.



Hoy en el complejo Huergo canchas de cemento)

Cancha 1

15:00 Stella Maris Futsal vs Rocali Automotores; B2, 1ª fecha.

16:00 Patagonia Sur vs La 232; B2, 1ª fecha.

16:50 Los Santos vs Imperial; B2, 1ª fecha.

17:40 Los Ases vs Gesta de Malvinas; B2, 1ª fecha.

18:30 Feria SyM vs Atleti Futsal; B4, 1ª fecha.

19:20 Petrosar Futsal vs Piñas del Sur; B4, 1ª fecha.

20:10 Fuerte Apache vs Parrillla El Búlgaro; B4, 1ª fecha.

21:00 Roma Futsal vs Juventus Futsal; B4, 1ª fecha.

21:50 Los Vera vs 15 de Diciembre; B4, 1ª fecha.

22:40 El Portu Futsal vs Club Astra; B2, 1ª fecha.

Cancha 3

15:15 San Viernes vs Ramone Stone; B1, 4ª fecha.

16:15 Rodríguez Peña vs Lyon; B3, 4ª fecha.

17:05 Deportivo Juventus vs Acumuladores Austral; B3, 4ª fecha.

17:55 Aldaba Futsal vs El Progreso; B3, 4ª fecha.

18:45 Manantiales FC vs 26 de Septiembre; B3, 4ª fecha.

19:35 Petroaike vs Deportivo Fénix; B3, 4ª fecha.

20:25 Boca Es Pueblo vs Los Pibes; B1, 4ª fecha.

21:15 Los Mismos de Siempre vs Puerto Argentino; B1, 4ª fecha.

22:05 Deportivo Nelson Godoy vs Branca FC; B1, 4ª fecha.

22:55 UOM Comodoro vs Sport Boys B, B1, 4ª fecha.



Mañana en el complejo Huergo (parquet)

15:00 Panadería San Cayetano vs Casino Club; A3, 1ª fecha.

16:00 Puerto Nuevo vs Bric SRL Futsal; A3, 1ª fecha.

16:50 Deportivo Las Latas vs Oberá Amoblamientos; A3, 1ª fecha.

17:40 Transporte Paredes vs Imprenta Oligraf; A3, 1ª fecha.

18:30 Carnicería K-Sandra vs Parma FC; A3, 1ª fecha.

19:20 Dos de Abril vs Transporte Genaro; A4, 1ª fecha.

20:10 Los Magos JR vs Real Sur; A4, 1ª fecha.

21:00 Huracán vs Rotisería Jamemú; A4, 1ª fecha.

21:50 Carnicería Oriana vs Codepro; A4, 1ª fecha.



Asociación Promocional



Mañana en el gimnasio municipal 2 (Pueyrredón)

11:00 Dragones vs Olimpo; Infantil; 3ª fecha.

11:40 Fuspu vs Los Andes; Infantil; 2ª fecha.

12:20 Dragones vs El Lobito 'B'; Menor, 3ª fecha.

13:00 Juan XXIII vs Apaches Futsal; Menor, 3ª fecha.

13:40 Juanes Motos vs Quirno Costa; Menor, 4ª fecha.

14:20 Flamengo vs Lalas; Menor, 4ª fecha.

15:00 Casino Club vs El Lobito 'A'; Menor, 4ª fecha.

15:40 Apaches Futsal vs Transporte Doble B; Menor, 4ª fecha.

16:20 Apache Futsal vs Juanes Motos; Cadete, 3ª fecha.

17:00 Lanús vs Flamengo; Cadete, 3ª fecha.

18:00 Los Amigos FC vs Apache Futsal; Cadete, 4ª fecha.

18:50 El Lobito vs Casino Club; Cadete, 3ª fecha.

19:40 Los Ases 'B' vs Juan XXIII; Juvenil, 4ª fecha.

20:30 Cepatacal vs Los Ases 'A'; Juvenil, 3ª fecha.

21:20 El Lobito vs Flamengo; Juvenil, 3ª fecha.

22:10 Casino Club vs Olimpo; Juvenil, 3ª fecha.



