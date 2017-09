El jefe de la Policía de Chubut, Luis Avilés se refirió a los supúestos incendios intencionales en viviendas de Vuelta del Río ayer por la noche y aseguró que hasta el momento "no tenemos denuncias de ese tipo".

La policía afirma que no hay denuncias por incendios en Vuelta del Río

Luis Avilés fue consultado esta mañana por las denuncias que realizaron este miércoles por la noche integrantes de la comunidad mapuche - tehuelche de Vuelta del Río que daban cuenta del incendio de viviendas luego de la toma pacífica del Juzgado de Esquel.

El jefe policial aseguró que hasta las primeras horas de hoy no había una denuncia formal de los hechos. "Apenas tomamos conocimiento de unos audios que se virilizaron instruí al director de Seguridad que en forma inmediata que se comunique con la comisaria de la jurisdicción" expresó.

Avilés dijo que ante el aviso que "un poblador pedía a bomberos se asistió con móviles de la policía a Vuelta del Río y se encontraron con uno de los pobladores quien dijo que venía de Esquel y no había detectado nada, ninguna irregularidad".

"No tenemos ninguna denuncia de este tipo" insistió y agregó que "no hay viviendas detectadas como incendiadas, ni por policía ni bomberos".

Un informe oficial de la Policía del Chubut desmintió que se haya producido un incendio en una vivienda de la comunidad mapuche de Vuelta del Río, tal como denunció su propietario Marcelo Calfupán.

La información suministrada por la comisaría de El Maitén indica que anoche alrededor de las 21:20 horas se toma conocimiento de que una vivienda, propiedad de Calfupán, presuntamente se estaba incendiando "y al llegar al lugar una dotación de bomberos voluntarios y 3 móviles policiales se constató que era una falsa alarma".

También concurrió al lugar la Policía Montada y personal de la comisaría y el subcomisario Inzunza "con el propietario de la vivienda, quien junto con otras seis personas más, impidieron que la Policía ingrese al predio de esa comunidad".

"La comisión policial quedó interceptada en la pasarela ubicada antes de la subida cercana a la propiedad de Calfupán. La Montada llega al lugar por otro camino vecinal, que va al puesto El Platero, y ellos fueron y verificaron que no había tal incendio", detalla el informe policial.

"Asimismo el camión de los bomberos no pudo subir la cuesta empinada que da y comunica con la propiedad de Calfupán, aunque de igual manera se pudo observar que no había llamas ni humo, dejando constancia de que a la hora del incidente no había luz", concluye el informe de la fuerza de seguridad.

EL AUDIO

Un audio que se virilizó anoche a través de las redes sociales denunciaba un incendio en la comunidad mapuche de Vuelta del Río, lindera al Pu Lof en Resistencia del Departamento Cushamen (donde fue visto por última vez Santiago Maldonado el 1 de agosto), entre El Maitén y Leleque, más precisamente en la casa de Marcelo Calfupán, uno de los protagonistas "de la ocupación pacífica del Juzgado Federal de Esquel para pedir la renuncia del juez Guido Otranto.

"Están tomando represalias contra nuestros hermanos y hermanas. Aparentemente son hombres armados que no sabemos si son policías o son parapoliciales. Ellos están llevando adelante estos crímenes, es tremendo lo que está pasando", relató en un audio viralizado este miércoles a través de las redes sociales Moira Millán, una de las referentes de la causa mapuche.