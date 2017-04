El Patagónico | Policiales | POLICIA - 30 marzo 2017 La policía también utiliza las redes sociales para informar su trabajo Rodrigo Gómez, el “tuiteador” de la Jefatura de la Policía del Chubut, todas las mañanas y tardes realiza una selección de los casos policiales que se elevan desde las cinco unidades regionales de la provincia y los publica en las redes sociales. La información es replicada por diferentes medios periodísticos regionales de Comodoro Rivadavia, Esquel, Puerto Madryn, Rawson y Trelew. La información busca realzar “el protagonismo institucional” de la Policía.

La jefatura de la Policía de Chubut ha implementado ya hace un tiempo una de las maneras más modernas de comunicación. Dar a conocer sus procedimientos a través de las redes sociales, como Facebook y Twitter, además de las tradicionales conferencias de prensa.

Desde mediados del año pasado, la jefatura innovó hacia una manera directa y efectiva de comunicar el trabajo de los efectivos policiales de Comodoro Rivadavia, Esquel, Rawson, Trelew y Puerto Madryn.

El twitter "Jefatura.de.Policia", la cuenta oficial de la jefatura de Policía de la Provincia del Chubut tenía hasta ayer 1.550 seguidores, 352 me gusta, 6.560 tweets, y sigue a 484 personas. En la cuenta se han publicado 760 fotos, y minuto a minuto actualiza la información.

El "tuiteador" es Rodrigo Gómez, un joven comunicador que realiza docencia en la Escuela de Oficiales de Policía y en los cursos a agentes de la fuerza provincial.

Entre los principales seguidores de la cuenta figuran funcionarios políticos, más de cien periodistas radiales, gráficos y televisivos de toda la provincia, efectivos policiales, legisladores, sindicalistas, vecinalistas y ciudadanos de diferentes localidades.

Gómez, en diálogo con El Patagónico, celebra que la Policía del Chubut desde al año pasado haya "empezado a tener otra apertura no solo a la comunicación, sino a las ciencias sociales".

El joven fue convocado por el ex jefe de Policía, Juan Ale y ratificado por el actual jefe de Policía, Luis Avilés. El profesor de Cencias de la Comunicación de los oficiales de la Policía, todas las mañanas recibe los partes de novedades de las unidades regionales de policía de la provincia, a las 8 y a las 19.

"Hago una selección de esa información para publicar en Twitter y Facebook, de aquellas acciones destacadas en las que tiene protagonismo el personal policial", explica.

"Mi rol es preservar el protagonismo institucional", sostiene Gómez. "Yo estoy minuto tras minuto atrás de los hechos, los periodistas se enteran antes que yo, pero trato de no quedar atrás", subraya.

El se encarga de toda la prensa de la Policía del Chubut, y trabaja junto al equipo de la Secretaría de Información Pública del Gobierno a cargo de Francisco Salto.

En sus clases de docencia a los oficiales Gómez les advierte a los policías "que los van a llamar los periodistas, y que tienen que atender a todos los medios de comunicación y dar una respuesta pública de los actos que realizan, porque son funcionarios públicos".

Gómez confiesa que les explica que "tienen que ser astutos a la hora de declarar, comunicar pero no entorpecer la investigación, colaborar con la Fiscalía pero también atender a los medios".

En medio de la búsqueda de la apertura de la policía en materia de comunicación hacia la sociedad que años anteriores no sucedía, Gómez lleva a los cadetes de policía a diferentes medios de comunicación y hasta ha conseguido que los policías puedan dar a conocer medidas de prevención en el delito en un programa de radio en FM Bahía Engaño durante el año académico.



Fuente: