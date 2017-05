Seguir en Twitter: @ Por Ricardo Vargas El Patagónico | Deportes | FUTBOL DE SALON - 06 mayo 2017 La preselección de Comodoro se prueba con Puerto Deseado El equipo, que dirige la dupla Luis Ramos-Oscar Soto, disputará hoy un partido amistoso como preparación para el torneo Argentino de Selecciones A que se disputará en Ushuaia.

La preselección comodorense mayor de fútbol de salón disputará esta tarde un partido de carácter amistoso como preparación para el torneo Argentino de Selecciones A que se disputará del 11 al 17 de junio en Ushuaia.

En ese contexto, el equipo que se viene entrenando desde hace unas semanas en el complejo Huergo, se medirá desde las 15 con la selección de Puerto Deseado.

De esa manera, el plantel que entrena la dupla Oscar Soto-Luis Ramos, continuará con su preparación para llegar de la mejor manera a la hora de la competencia antes mencionada que se jugará el próximo mes.

Por otra parte, a continuación se disputará una nueva fecha del torneo Apertura que organiza la comisión de la Categoría Principal de fútbol de salón. Dentro de la programación se destacan los duelos que jugarán por la séptima fecha de la Zona de Honor 2, Inter FC con Juan XXIII y luego Auto Lavado El Tiburón frente a Lanús, el puntero del campeonato. También hoy habrá actividad en el gimnasio Huergo, más precisamente en las canchas de cemento las cuales serán utilizadas la número 1 como así también la 3.

La actividad continuará mañana en el municipal 1, como así también en el Huergo, donde se utilizarán las canchas de cemento 1 y 3, como así también el gimnasio de parquet.



PROGRAMA



Hoy en el gimnasio municipal 1

15:00 Preselección de Comodoro vs Selección Puerto Deseado (amistoso).

16:30 Dos de Abril vs Deportivo DM/La Vecindad; A4, 6ª fecha.

17:20 Transporte Paredes Futsal vs Carnicería Kasandra; A3, 6ª fecha.

18:10 Vas x Más vs Los Ases; A2, 6ª fecha.

19:00 Parma FC vs Petroaike SRL; A3, 6ª fecha.

19:50 Inter FC vs Juan XXIII; Honor 2, 7ª fecha.

21:10 Auto Lavado El Tiburón vs Lanús; Honor 2, 7ª fecha.



Hoy en el gimnasio Huergo (cancha de cemento)

Cancha 1

19:00 La 232 vs Neumáticos del Sur; B2, 6ª fecha.

20:00 Gesta de Malvinas vs Futsalero; B2, 6ª fecha.

21:00 Carnicería Malvinas Sur vs CFC; B2, 6ª fecha.

22:00 Sport Boys B vs La Unión Futsal; B1, 5ª fecha.

23:00 Branca FC vs Ramone Stone; B1, 5ª fecha.



Cancha 3

19:00 Patagonia Sur vs Imperial; B2, 6ª fecha.

20:00 Guachones vs Club Astra; B2, 6ª fecha.

21:00 Aldaba Futsal vs El Progreso; B3, 6ª fecha.

22:00 26 de Setiembre vs Bric SRL Futsal; B3, 6ª fecha.

23:00 Lyon vs Futuros del Fuchs; B3, 6ª fecha.



Mañana en el gimnasio municipal 1

12:00 Real Sur vs Roma Futsal; A4, 6ª fecha.

13:00 Codepro vs Los Vera; A4, 6ª fecha.

13:50 Cepatacal vs Deportivo Las Latas/Diego Caniza; A3, 6ª fecha.

14:40 Marbar SRL vs Panadería San Cayetano; A3, 6ª fecha.

15:30 Carlos Automotores vs Manantiales FC; A3, 6ª fecha.

16:20 Carnicería Oriana vs La Proveeduría; A4, 6ª fecha.

17:10 Los Magos JR FC vs Huracán; A4, 6ª fecha.

18:00 UOCRA vs Los Amigos FC; Honor 1, 7ª fecha.

19:20 Clear vs Club La Mata; Honor 1, 7ª fecha.

21:40 Arsenal vs La Cumbre Futsal; A2, 7ª fecha.



Mañana en el gimnasio Huergo (cancha de cemento)

Cancha 1:

11:00 15 de Diciembre vs Asociación Juana Sosa; B4, 6ª fecha.

12:00 Juventus vs UOCRA B; B4, 6ª fecha.

12:50 Estudio Jurídico Roa vs Belgrano Nuevo; B4, 6ª fecha.

13:40 Fuerte Apache vs Rotisería Jamemu; B4, 6ª fecha.

14:30 Sport Boys B vs Los Pibes; B1, 6ª fecha.

15:20 Branca FC vs Puerto Argentino; B1, 6ª fecha.



Cancha 3

11.00 Parrilla El Búlgaro vs Atleti Futsal; B4, 6ª fecha.

12:00 Deportivo Fénix vs Casino Club B; B3, 6ª fecha.

12:50 Donatello Gourment vs Acumuladores Austral; B3, 6ª fecha.

13:40 San Viernes vs Deportivo La Amistad; B1, 6ª fecha.

14:30 Deportivo Nelson Godoy vs La Unión Futsal; B1, 6ª fecha.

15:20 UOM Comodoro vs Ramone Stone; B1, 6ª fecha.



Mañana en el gimnasio Huergo (parquet)

19:00 La Cigarra vs Seven & Eleven; Honor 2, 7ª fecha.

20:20 MyL vs Transporte Caamaño; Honor 2, 7ª fecha.

21:40 Flamengo vs Casino Futsal; Honor 1, 7ª fecha.



