El Patagónico | País/Mundo | INFORMACIÓN GENERAL - 12 junio 2017 La presencia de terroristas en un avión resultó ser una falsa alarma La policía de Alemania levantó ayer, por falsa alarma, la alerta dispuesta a raíz del caso de un avión que se dirigía el sábado a Londres y cuyo piloto lo hizo aterrizar imprevistamente en Colonia después de que pasajeros denunciaran una conversación con presunto "contenido terrorista" entre tres viajeros británicos, que quedaron detenidos hasta ayer a la tarde.

"Por el momento creemos que no hubo una situación real de peligro", dijo un vocero de la policía de Colonia al anunciar el levantamiento de la medida de precaución, según consignó la agencia noticiosa alemana DPA.

El avión de la línea Easyjet se dirigía de Liubliana (capital de Eslovenia) a Londres cuando el piloto, tras pedir la autorización correspondiente, lo hizo aterrizar en el aeropuerto de Colonia-Bonn.

El piloto actuó de ese modo luego de que pasajeros le dijeran que habían escuchado una conversación sospechosa entre tres ciudadanos británicos de 31, 38 y 48 años, uno de los cuales, además, tenía en su poder un libro con la imagen de un fusil en la portada.

Al aterrizar la nave, los 151 pasajeros fueron evacuados mediante rampas de emergencia y algunos resultaron con heridas leves.

La policía registró el avión en busca de explosivos pero solo halló algunos cables en una mochila que pertenecía al mayor de los británicos detenidos.

La mochila fue hecha detonar de manera controlada por expertos en explosivos. No obstante, después se estableció que los cables que contenía servían para cargar teléfonos celulares y computadoras.

"En Alemania no hay antecedentes de estos hombres", que habían viajado a Liubliana por trabajo y fueron interrogados y registrados por la policía en Colonia, detalló el vocero policial.

Por el incidente, el tráfico aéreo en Colonia-Bonn quedó interrumpido unas tres horas, lo que causó diversos perjuicios a unos 3.000 pasajeros. Un vuelo fue cancelado, siete fueron desviados y otros 20 sufrieron demoras.



Fuente: