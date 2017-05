El Patagónico | Regionales | SANTA CRUZ - 07 mayo 2017 La propuesta de provincia es reducir el déficit fiscal sin recortar salarios El ministro de Economía Juan Donnini confirmó que el Gobierno provincial presentó el 29 de abril ante el Banco Nación toda la información que requirió el Gobierno central para obtener ayuda financiera que permita afrontar pago de sueldos a trabajadores de la administración pública, pero aún no ha recibido ninguna respuesta. No obstante precisó que el plan fiscal propuesto por Santa Cruz apunta a reducir el déficit hasta el año 2022 "pero con una mejora de los ingresos, sin recortar salarios".

Como ya lo había señalado en otra ocasión, Donnini dijo que el Ejecutivo santacruceño "no va a echar gente ni va a entregar la Caja de Previsión Social".

"Lo que proponemos –precisó- es una reducción del déficit con una mejora de los ingresos que tiene que ver con un incremento de la recaudación propia y con la maduración de proyectos productivos como los eólicos, los reconstructivos, las represas hidroeléctrias, los hidrocarburíferos y otros que estamos evaluando".

En definitiva, reiteró "vamos a reducir el déficit al 2022 pero con una mejora de los ingresos, no recortando en salarios ni en la Caja de Previsión Social".

En otro pasaje de sus declaraciones citó que "en 2015 el Estado Nacional financió la provincia con 4.439 millones de pesos que se destinaron exclusivamente al pago de salarios. Después se refinanció un programa de desendeudamiento, pero en 2016 solo recibimos 870 millones de pesos, o sea un 85% menos".

"Eso fue lo que generó y lo que viene generando desequilibrios a la hora de pagar salarios" apuntó el ministro por lo cual puso de relieve que "lo que estamos pidiendo ahora, además del crédito al Banco Nación, es que la Nación nos ayude hasta poder encontrar un equilibrio".



MACRI NO RESPONDE

AL PEDIDO DE AUDIENCIA

Más adelante, al referirse a la búsqueda de un canal de diálogo que se propone desde Nación, sostuvo que la gobernadora Alicia Kirchner "ha demostrado permanentemente tener una permeabilidad al diálogo" e incluso "ha pedido una audiencia con el presidente Macri pero aún no hemos tenido respuesta".

"Esto excede a lo partidario porque tiene que ver con una solución para todos los santacruceños que está atada a un montón de variables que son también ajenas a la provincia", evaluó.

Por otro lado, al requerírsele detalles sobre las finanzas de la provincia, Donnini dijo que ello "está publicado en el plan anual de fiscalización y en el plan de auditoría" y por lo tanto nada se oculta ya que incluso "trimestralmente presentamos los presupuestos ejecutados a la Legislatura".



ADELANTOS Y AUDITORIAS

Consultado por los adelantos en concepto de coparticipación federal, el funcionario aclaró que esas sumas "se dan y se retiran el mismo mes, lo cual quiere decir que la Nación tiene aproximadamente el ingreso que va a enviar cada mes a la provincia para que nosotros podamos pagar la mayoría de los salarios en el menor tiempo posible, pero resulta que después de que nos lo dieron, nos empiezan a descontar con los ingresos futuros".

Además expresó que en lo que va de la gestión de Alicia Kirchner, el gobierno nacional, a través del Ministerio del Interior, ya ha concretado auditorías en la provincia a las cuales no se opuso ningún tipo de reparos

Finalmente señaló que se está en la búsqueda permanente de ingresos genuinos que posibiliten el desarrollo y logren "un equilibrio fiscal pero con la gente adentro, un equilibrio fiscal sin echar trabajadores y sin entregar la Caja de Previsión Social".





