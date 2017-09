El Patagónico | Deportes | JUEGOS DE DESARROLLO - 06 septiembre 2017 La provincia busca a los finalistas nacionales en deportes individuales Mil seiscientos chicos y jóvenes de la provincia ya disputan la Segunda Instancia Provincial de los Juegos Evita 2017, con la organización de Chubut Deportes.

Con la participación de 1.600 chicos y jóvenes de 44 localidades del territorio chubutense, comenzaron ayer los Juegos Evita en su segunda instancia Provincial, con la organización de Chubut Deportes.

La competencia integradora se desarrollará hasta mañana en horas de la tarde, respondiendo de esta forma a la política de deporte social e inclusión implementada desde la primera gestión de Mario Das Neves como gobernador, pensamiento que en su tercer mandato no se ha modificado.

En distintos escenarios deportivos de las ciudades de Rawson, Trelew y Puerto Madryn, ya se compite en las disciplinas individuales, que clasificarán a los mejores, a la instancia Nacional de Mar del Plata, la cual se desarrollará del 9 al 14 de octubre.

La logística llevada adelante por Chubut Deportes, es por demás importante, ya que se realizó el traslado de más de 1100 deportistas del interior, desde cada uno de sus hogares hasta el lugar de competencia, disponiendo de los mejores alojamientos y alimentación.



A JUGAR



Las ciudades de Trelew, Puerto Madryn y Rawson amanecieron ayer colmadas de chicos en los distintos escenarios de competencia, todos disfrutando de una agradable jornada en lo climático y deportivo.

En Trelew se desarrollan las maratónicas jornadas de Atletismo, en la Pista Municipal "José Romano", las cuales incluyen las pruebas de convencionales y no convencionales, al igual que la Natación, que se lleva adelante en el natatorio municipal.

Además, por la tarde del martes se jugó la primera jornada de la actividad de tenis de mesa, en la escuela 730 y se corrió la segunda del ciclismo, en el predio del Sindicato de Empleados de Comercio.

La ciudad de Puerto Madryn, por su parte, recibe las disciplinas de Gimnasia Artística en el club Ferro, el Taekwondo en el municipal 1, el Acuatlón, en Escrófalo y el Beach Voley, en el parador Yoaquina.

Y la capital provincial es sede del Tiro, en el Polígono "Conrado Villegas", la Lucha, en la Escuela 202, el Boxeo en el "Héroes de Malvinas" de Playa Unión, el Ajedrez en el camping de Seros del balneario capitalino, el Bádminton en la Escuela 504 y el Wushu, en la 795.

Cabe recordar que una vez finalizada esta etapa, el día jueves, restará la competencia de Ciclismo de Montaña, la cual se llevará a cabo en Tecka, el próximo fin de semana.



"UNA EXPERIENCIA HERMOSA"



Desde el lunes y hasta mañana, 1100 chicos que llegaron del interior junto a otros 400 de la zona, disfrutan de esta estadía, que los tiene como protagonistas de un evento que seguramente recordarán por el resto de sus vidas.

Martina, atleta de Aldea Las Pampas, reconoció que "es una experiencia hermosa este viaje, porque varios de nosotros nunca habíamos venido al Valle. Es muy lindo y es increíble ver tantos chicos haciendo atletismo", a lo que agregó "la estamos pasando muy bien, más allá de competir, conociendo chicos de acá y otros del interior que viajaron como nosotros" y cerró remarcando que "la verdad la organización nos está tratando muy bien, la comida es muy buena y el alojamiento de primera, estamos muy contentos y es un viaje que jamás olvidaré".

Además, esta instancia de los Juegos Evita funciona como vidriera de distintas disciplinas que vienen creciendo año a año en la provincia. El whushu es un ejemplo de esto. Aunque aún no está en la instancia Nacional, este deporte derivado de las artes marciales mixtas cuenta con cada vez más público y participantes en Chubut y es uno de los 8 deportes que fueron considerados para su inclusión en los Juegos Olímpicos de 2020.

Martín es de Comodoro Rivadavia y concuerda en que cada año se suman más participantes y nuevas escuelas de Whushu. "La verdad es que los Juegos Evita nos sirven como comparación para ver el nivel de la provincia y medirnos con rivales que no son los habituales", aseguró y además agregó que como este es su último año en la competencia, "pienso solamente en disfrutarlo. Me pone muy contento ver como cada vez más chicos se entusiasman con el whushu y hoy tengan más espacios donde poder competir".





Fuente: