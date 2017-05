La reacción de una perra cuando se da cuenta que su familia la abandonó

El pasado 17 de mayo, una familia abandonaba a Electra, una pitbull de cuatro años de edad, frente al refugio de animales Inland Valley Humane Society de la ciudad de Pomona, en California. Al igual que muchos otros perros, este joven ejemplar fue abandonado a las puertas de este refugio. Días más tarde, la activista animal californiana Lolys Menchaka se acercaría a Inland Valley Humane Society, como suele hacer a menudo, para descubrir qué nuevos animales han sido abandonados.

Durante su estancia, Menchaka decidió grabar un vídeo a Electra, al igual que hace con otros ejemplares, para subirlo a su cuenta de Facebook, donde busca hogar para cada uno de los animales que llegan al refugio Inland Valley Humane Society. No obstante, el vídeo de Electra ha dado rápidamente la vuelta al mundo por la reacción del animal.

En la cuenta de Facebook de Menchaka se pueden ver un gran número de vídeos en los que aparecen los animales abandonados frente al refugio. Entre ellos aparece el de Electra, en el que se puede ver la triste reacción de la perra tras descubrir que ha sido abandonada.

La activista explicaba en su cuenta de Facebook que Electra representa el rostro de la tristeza y la realidad en los refugios: "a veces me gustaría entender a los dueños que abandonan a sus animales. No me gusta juzgarlos, pero cuando ves que los perros llegan al refugio con sus caras felices y se ponen todos orgullosos no entiendo que los dueños puedan abandonarlos."

Tras la publicación del vídeo, miles de personas se interesaron por el estado de la Electra. Por esa misma razón, Menchaka relató el paso de la perra por el refugio de California. Entre algunos de los comentarios más populares destacan los que aseguran que los ojos reflejan que la perra quiere seguir dando amor y que su mirada es desgarradora.

Afortunadamente, y gracias a la viralización de este vídeo, Electra ha encontrado un nuevo hogar. Por lo tanto, la pitbull contará con una segunda oportunidad con una nueva familia que tratará a la nueva integrante de su familia tal y como se merece.

EL VIDEO

