La reanudación de clases estará marcada por horarios reducidos y contemplación en la asistencia

El Gobierno provincial ratificó que el lunes se reiniciará el ciclo lectivo en Comodoro Rivadavia, luego de que las actividades fueran suspendidas por las consecuencias del temporal . En ese sentido, el ministro de Educación, Gustavo Castán, estimó que habría doce instituciones que no están en condiciones de reanudar sus actividades con normalidad.Una de ellas es la Escuela 723, ubicada en Lisandro de la Torre 3400, donde su directora Gladys Triviño confirmó que las actividades no empezarán el lunes."Vamos a hacer una reunión de profesores de ambos turnos por separado para saber a ciencia cierta la cantidad de docentes afectados porque no hemos tenido novedades de muchos y comenzaremos a llamar a los alumnos que se encuentran en malas condiciones", aseguró Triviño.Asimismo, la directora de la Escuela 723 manifestó: "desde Lisandro de la Torre hasta Kennedy está complicado para acceder y ahí es donde tenemos muchísimos alumnos. Abel Amaya y su extensión, Los Tres Pinos y el Cordón Forestal son sectores que están muy complicados y es ahí donde está el 70% de nuestra matricula".En consecuencia, Triviño sostuvo: "primero hablaremos con los docentes y luego definiremos los pasos a seguir. Esta semana se desinfectó la escuela y desde ayer (por el miércoles) comenzaron a arreglar los 28 paneles que se cayeron durante el temporal así que por lo menos el lunes y martes lo utilizaremos para poder posicionarnos con respecto al futuro".HORARIOS REDUCIDOSAlgunas escuelas comodorenses que reinicien sus actividades lo harán con horarios reducidos para que sus alumnos tengan la posibilidad de salir con tiempo de sus hogares y puedan llegar temprano a sus domicilios.Al respecto, Rosana Montiel, directora de la Escuela 711, manifestó: "recién hoy (por ayer) nos confirmaron que se reestableció la conexión eléctrica y calculo que entre hoy y mañana (por hoy) haremos la limpieza de tanques. Por eso el lunes comenzarán las actividades administrativas porque estaremos abocados a las tareas de limpieza. Mi idea es arrancar el martes pero con horarios reducidos para que los chicos tengan tiempo de salir de sus hogares y no se dificulte el regreso"."En cuanto a los alumnos desconocemos la cantidad que podrá asistir porque tenemos una matrícula de mil de estudiantes y no hemos tenido contacto con ellos. Tal vez si empezamos la semana que viene vamos a tener un panorama más claro", agregó.Asimismo, Montiel destacó que por lo menos diez docentes se han comunicado que perdieron todas sus pertenencias durante el temporal. "La escuela está en el Pueyrredón, entonces muchos de los docentes del barrio han sido afectados. Nuestra escuela es muy grande hay más de mil alumnos y tenemos una matrícula de entre 100 y 120 docentes pero sabemos que más de 10 docentes han perdido todo. A eso hay que sumarle que tres porteros también perdieron todo", lamentó.EN CONDICIONES DE VOLVERDos de los establecimientos que están en condiciones de reanudar sus actividades son las escuelas 26 del barrio Jorge Newbery y la 211 del Isidro Quiroga. En la primera, su directora Silvia Hernández indicó: "la escuela no ha sufrido graves daños pero ha tenido filtraciones de agua y afectó a las conexiones eléctricas, pero el personal de (la Secretaría de) Obras Públicas comenzó a trabajar el martes".Hernández también manifestó que dos docentes han sufrido la pérdida total de sus pertenencias y que se comenzó a realizar un relevamiento de alumnos para saber la situación de cada uno. "Comenzamos a comunicarnos a través de las redes sociales porque los teléfonos no funcionan muy bien y aparecieron cinco casos donde tuvieron pérdidas totales porque por lo general viven en el Juan XXIII. Sin embargo, tenemos a muchas familias afectadas por el temporal que nos aseguraron que nos van a mandar a los chicos igual porque necesitan distraerse", afirmó.En tanto, la directora de la Escuela 211, Guillermina Caro Lancaster, sostuvo que en la institución se comenzó a poner el cielorraso por lo que el lunes se podrá reiniciar el ciclo lectivo.Además, lamentó que tres de los siete porteros no pudieran salvar nada debido al temporal y que el lunes se podrá saber cuál es la cantidad de alumnos y docentes damnificados.