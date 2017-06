"La refundación de Comodoro" en C5N

Anoche, en horario central en la pantalla de C5N se pudo observar un informe especial acerca del temporal de Comodoro Rivadavia. En el trabajo periodístico se recogió el testimonio de víctimas de las zonas más impactadas como Laprida y barrio Pueyrredón. "Ese día sentí algo tremendo, estábamos acostumbrados a la inundación de unos 40 centímetros, pero eso superó un metro. El agua entraba quedó todo cubierto, y supe que todo lo que teníamos lo habíamos perdido. No teníamos luz, ni teléfonos, fue desesperante, tremendo", recordó una vecina ante las cámaras del canal de noticias nacional.

"No tenemos alquiler, estamos de prestado como todos los vecinos. No recibimos asistencia porque parece que perder todo no es suficiente para demostrar situación de vulnerabilidad", indicó por su parte Carolina Alvarez otra daminificada que abrió las puertas de lo que quedaba de su casa.

Temporal





Sumó su voz al informe también el intendente de Comodoro, Carlos Linares y recordó los momentos previos al temporal y aseguró que aquella tarde cuando rompió el cielo la tormenta estaba en Defensa Civil. "Era inentendible lo que vimos, autos arriba de los arboles, llovió en 72 horas lo que debía llover en cinco años", dijo.

El gobernador de la provincia Mario Das Neves por su parte, quien además de referirse al temporal, tuvo duras críticas en contra del tarifazo y la falta de reconocimiento de la situación particular que atraviesa la provincia. Además, remarcó el posicionamiento de la provincia en contra de la megaminería.

Temporal2





Das Neves también se refirió a la deuda que tiene Nación con la provinvia "queremos que nos paguen lo que nos deben este gobierno o cualquier otro".

SITUACIÓN DE LA INDUSTRIA PETROLERA

Con el testimonio de delegados del Sindicato de Petroleros Privados, se brindó un panorama respecto a la pérdida de puestos de trabajo en los últimos dos años de gobierno de Mauricio Macri.

Temporal3