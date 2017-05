La reunión entre Nación y Provincia será el martes en Casa Rosada

El mandatario provincial habló este domingo al mediodía con el jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña, y le informó que el encuentro se desarrollará este martes. La reunión será encabezada por Marcos Peña y el gobernador Mario Das Neves y además formarán parte ministros del gabinete nacional y provincial.

Durante el encuentro de trabajo entre Nación y Provincia, y tal como lo había adelantado el gobernador, "se abordarán diez temas puntuales que nos tienen preocupados".

Este domingo, desde la ciudad de Trelew, en el marco de la entrega de viviendas para afiliados de la Asociación Obrera Textil (AOT), el gobernador se refirió a la relación que mantiene el Ejecutivo chubutense con el Gobierno Nacional.

El mandatario indicó que "hay que discutir las cosas que tienen que ver con la presión y los impuestos que cobran a los que vienen a invertir, hablar del costo laboral que tienen, el costo de financiamiento de las empresas y el de sus productos, porque terminan quedándose cerca del Estado Nacional que sigue amamantando este sistema unitario y no tomando las decisiones que tienen que tomar por las provincias".

Asimismo, señaló que "algunos quieren dramatizar y dicen que me estoy peleando con el gobierno nacional, pero yo no me peleo, lucho y levanto los brazos por mi provincia".

"Nosotros queremos que Nación entienda definitivamente que acá hay una realidad totalmente distinta a lo que pasa en la Pampa Húmeda, que lo que pasa en las provincias del norte y del sur", agregó. Por eso "vamos a seguir planteando las cosas con todo el respeto pero con el mandato que ustedes nos han concedido", dijo.

Por último el Das Neves afirmó que "a nosotros nos deben y seguimos peleándola. Pagamos los sueldos, las jubilaciones, hacemos viviendas e inauguramos escuelas".