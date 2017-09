El Patagónico | Regionales | DESAPARICION DE SANTIAGO - 05 septiembre 2017 La sangre del puestero no era de Maldonado A través de un informe divulgado por el Centro de Información Judicial, el Juzgado Federal de Esquel confirmó ayer que el perfil genético de Santiago Maldonado no corresponde con los rastros de sangre que le cotejaron a Evaristo Jones, un puestero de una estancia del grupo Benetton que presuntamente fue atacado por Resistencia Ancestral Mapuche.

El perfil genético del herido en un presunto ataque cometido a un puestero de una estancia que el grupo Benetton tiene en Epuyen no corresponde con el de Santiago Maldonado, quien fue visto por última vez en un operativo represivo que Gendarmería ejecutó el 1° de agosto en tierras habitadas por el Pu Lof en Resistencia de Cushamen.

Así lo informó ayer el Juzgado Federal de Esquel, a través de un informe divulgado por el Centro de Información Judicial (CIJ). "El Servicio de Huellas Digitales Genéticas de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires informó en el día de la fecha (por ayer) que el perfil genético de la persona que habría sido herida el 21 de julio de este año, durante el ataque sufrido por Evaristo Jones en cercanías de Epuyén, en la provincia del Chubut, no tiene coincidencia con el perfil genético de un hijo biológico de Enrique Aníbal Maldonado y Stella Maris Peloso", señaló el comunicado.

Para el Ministerio de Seguridad que conduce la cuestionada Patricia Bullriche, el resultado del estudio genético "es auspicioso porque implica que se descuenta que sea Maldonado la persona acuchillada en esas circunstancias".

La cartera que dirige Bullrich aprovechó la ocasión para anunciar que "aumentará la recompensa ofrecida a cambio de información fidedigna sobre el paradero" del joven y que incrementará "los rastrillajes en distintos puntos de la zona".

El estudio de ADN fue requerido en el marco del expediente por un habeas corpus que fue presentado para establecer el paradero y situación de Maldonado, una de las causas en curso desde comienzos de agosto, mientras que la Fiscalía federal de Esquel, a cargo de Silvina Avila, investiga su presunta "desaparición forzada".

El resultado descarta de hecho una versión del gobierno de Mauricio Macri que aseguraba que Maldonado había sido herido en ese supuesto ataque y luego ocultado, muerto o desaparecido por los propios mapuches.

Esa hipótesis había sido impugnada por la familia de Maldonado con testimonios que ratificaban su presencia en la comunidad de Cushamen el 31 de julio y el 1° de agosto por otros de vecinos de Santiago en El Bolsón que dijeron haberlo visto, y por los mensajes en su celular del 25 del mismo mes (día de su cumpleaños).



SECRETO DE SUMARIO



Por otro lado, ayer el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi impuso el secreto de sumario en la causa que investiga los incidentes ocurridos el viernes en Buenos Aires, tras la marcha por la desaparición de Maldonado.

El magistrado ordenó medidas de prueba, entre ellas la declaración de los policías de la ciudad de Buenos Aires que intervinieron en las 31 detenciones del viernes. No obstante, se confirmó que no los convocará a los tribunales federales de Retiro sino que el trámite se cumplirá en las comisarías donde prestan servicios, explicaron a la agencia Télam fuentes judiciales.

Las medidas ordenadas habían sido pedidas por el fiscal del caso, Ramiro González, luego de que ayer por la madrugada fueran liberados 30 de los 31 detenidos, quienes siguen imputados por distintos delitos y cuya situación procesal deberá decidir el juez en los próximos días.

Además, se informó que se recopilarán imágenes tomadas por cámaras de seguridad de los comercios de la zona, por canales de televisión y reporteros gráficos y por "domos" instalados desde la zona de Plaza de Mayo hasta el Congreso Nacional el 1 de septiembre a la noche y en la madrugada del 2.

Es que tanto en el juzgado como en la fiscalía consideran que no se aportaron elementos concretos sobre los motivos de las detenciones ni sus "circunstancias".

Por ello, el fiscal pidió de manera "urgente" que los policías declaren para "indicar cómo fueron las circunstancias previas a la detención, la hora, y en qué lugar se produjeron los hechos que derivaron en las detenciones.

