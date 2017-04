La sangre joven del kickboxing se destacó en el fin del mundo

por Angel Romero

a.romero@elpatagonico.net

"Bajar de peso" fue el disparador en común de los jóvenes luchadores. Dos años y medio más tarde estaban compitiendo. Y este fin de semana no fue la excepción. El escenario: Tierra del Fuego, donde seis alumnos del Gyn Fight Club fueron a exhibir su potencial.

El festival se desarrolló en el gimnasio "El Cochocho Vargas", y contó con una velada de más de diez peleas y un título sudamericano en disputa.

En el evento, fiscalizado por la Asociación Argentina de KBOX Latino, el comodorense y campeón patagónico Enzo "Rebelde" Romero (22) defendió con éxito el cinto ante el local Rimer Alcócer, decretando por fallo unánime la victoria en la categoría hasta 68 kg.

En tanto que Mauro "La Torre" Cifuentes (17 y 76 kg) ganó por KOT en el segundo asalto cuando su rival se fue contra las cuerdas y ya no tenía forma de reaccionar.

Carlos "El Duro" Ramos (28) no la tuvo nada fácil, pero no desistió en la vorágine y pudo cercar un empate en la categoría 71 kg.

El desempeño se completó con triunfo de Adrián "Diablillo" Cabrera que definió en el segundo asalto la pelea a su favor en la división 71 kg. Mientras que Lucas "El fifí" Cruz –su sobrenombre responde que está siempre a la vanguardia de la moda- ganó en forma unánime en el compromiso por los 60 kg.

Solo Yasir "El Acertijo" Ojeda conoció la derrota en las tarjetas, aunque el Team comodorense reconoció su predisposición para subirse al ring a último momento.





UN DENOMINADOR COMUN

Ayer, tres de los luchadores que tomaron parte en el festival del Fin del Mundo visitaron la redacción de El Patagónico donde coincidieron en el denominador común que los acercó al mundo de los deportes de contacto.

"Yo antes jugaba al básquet (NdE: prefiere omitir el club) y el entrenador me trataba muy mal porque con 14 años pesaba más de 100 kilos. Mi viejo conocía a Darío (Achaval) y me incentivó a ir. Ahora con 17 años peleo en los 76 kilos, me cuido con mi nutricionista Paola Landi y sumé confianza y a Darío lo quiero como si fuera mi viejo, porque me cuidó desde el primer momento. Creo que en parte todos seguimos por ello. A pesar que todos los días me tomo cuatro colectivos para poder ir a entrenar", sostuvo Mauro "La Torre" Cifuentes.

Similar situación le sucedió a Carlos "El Duro" Ramos –maestro pastelero y jugador de fútsal de Gremio- porque con 26 años los más de 100 kilos le dificultaba no solo jugar al fútbol sino su salud personal.

"Yo en realidad empecé en MMA en Lutador, con el profesor Fernando Román. Y cuando se desvinculó del gimnasio me sugirió seguir con Juan Ignacio Ramírez en kick boxing. Luego de dos años pude bajar de peso y encontrar un grupo donde nos cuidamos entre todos", remarcó.

Con mayor proyección es la historia de Enzo "Rebelde" Romero, porque el estudiante del Profesorado de Educación Física de 22 años al segundo año de entrenamiento se sumó a la faz competitiva. Y a pesar de que el inicio no fue el esperado supo consolidarse y conseguir sobre setiembre el título Patagónico al vencer a Maximiliano Alteri en Las Heras.

"Mis primeras 3 peleas iba más o menos. Y en la cuarta me tocó perder ante Franco Puebla en Las Heras, pero sentir el reconocimiento de la gente a pesar de la derrota fue como un click para mí. Y al poco tiempo conseguí el título Patagónico. Ahora espero por mi segunda defensa", concluyó.