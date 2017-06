El Patagónico | Regionales | TARIFAZO - 03 junio 2017 La SCPL aguarda que los aumentos se promulguen el lunes para facturarlos La SCPL espera que la ordenanza que contiene los tarifazos de energía eléctrica, agua y cloacas, que fueron aprobados en la noche del jueves, sea promulgada por el Poder Ejecutivo entre el lunes y martes. Si eso sucede, ya podrá emitir las facturas del servicio eléctrico, de junio y julio, con los nuevos valores. Además, los organismos técnicos de la entidad tienen que efectuar los cálculos para facturar, con la nueva escala, a los usuarios electrointensivos.

Los directivos de la Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) no quisieron ayer hacer declaraciones a El Patagónico, que los consultó sobre la decisión adoptada el jueves a la noche por el Concejo Deliberante que finalmente aprobó los nuevos valores para los facturas de los servicios de electricidad, agua y cloacas.

Desde la cooperativa se indicó que "hasta que no conozcamos la ordenanza" no se puede comenzar con la facturación, tarea que esperan realizar a partir del martes-miércoles, luego de que el Ejecutivo promulgue la normativa aprobada, algo que puede suceder el lunes, cuando la misma arribe formalmente a la intendencia.

Tal como informó El Patagónico -único medio presente en la sesión del jueves-, el primer tramo del incremento en el servicio eléctrico, un 37.5% en el costo variable, un 17.5% en el fijo y un 25% en el alumbrado público, se debe aplicar a partir del consumo de junio.

El sistema de facturación que tiene la SCPL divide la ciudad en dos. A una parte le emite la factura de un servicio para abonar en junio-julio, y a la otra en el bimestre julio-agosto, por lo que ayer se calculaba que, con las cuatro etapas de incremento definido por los concejales, la cooperativa recién terminará de cobrar los nuevos valores a la totalidad de los usuarios recién sobre fin de año.



ELECTROINTENSIVOS



Además de la promulgación, en la entidad se necesitará conocer el detalle de lo resuelto por los concejales para establecer los nuevos sistemas de facturación, entre ellos el que regirá sobre los usuarios electrointensivos, categoría que se impuso en la nueva ordenanza y como dato novedoso de categorización de consumidores en todo el país. Los electrointensivos son aquellos usuarios que, por carecer de red de gas, utilizan la electricidad para calefaccionarse, algo que encarece las facturas de manera considerable y que motivó, ante las primeras quejas, la implementación de una tarifa plana y ahora una recategorización. En el artículo 5 de la ordenanza que derogó la anterior, la 8124/04, los concejales establecieron que ese tipo de usuarios "serán beneficiados, con un descuento mínimo del 25% en los importes establecidos para los cargos fijos y variable de la categoría residencial".

Este beneficio, que se aplicará a consumos que no excedan un máximo mensual de 2.500 kw hora por mes, abarcará estacionalmente los consumos de los meses de abril a setiembre, que son precisamente los momentos del año en los que, por el frío, más se utiliza la electricidad para calefaccionar.



ENTIDADES DE BIEN PUBLICO



Otra ordenanza aprobada el jueves, junto con el aumento, también planteará cambios en la facturación a futuro, ya que los concejales adhirieron a la ley nacional 27218 de "Régimen Tarifario Específico para entidades de bien público".

Por esta adhesión se busca que clubes, asociaciones civiles, simples asociaciones y fundaciones que no persiguen fines de lucro en forma directa o indirecta, tengan una tarifa preferencial con la que se atienda su trabajo desinteresado a favor de la comunidad.

Los ediles también aprobaron la adhesión a la ley nacional electrodependientes –enfermos que dependen de aparatos eléctricos- y por eso se encomendó a la Secretaría de Salud municipal que crea y tenga a su cargo un registro por el que se atienda la particular situación de las personas que, por tratamiento de salud, necesiten estar conectados de manera permanente.

La intención de la ordenanza es que, una vez que la situación personal de estos ciudadanos esté detallada y corroborada, accedan al servicio de manera gratuita.

Hay que recordar que en la sesión del jueves, con el voto negativo de la concejal Norma Contreras, de Chubut Somos Todos, la abstención de la radical Cristina Cejas y la ausencia de Adriana Casanovas (FpV), el Concejo Deliberante aprobó el aumento de los servicios que presta la SCPL.

El primer incremento será desde este mes un 37.5% en la electricidad, a partir del alza en el mercado mayorista fijada por Nación. La suba total en dos tramos para la energía eléctrica -la segunda de ellas en agosto- será de un total del 75%.

Mientras, el alza del 60% fijado en agua y cloacas también se facturará en dos tramos, uno en julio y el otro en agosto.





