El Patagónico | Regionales | ACUEDUCTO SCPL - 13 mayo 2017 La SCPL amenaza con rescindir el convenio con Provincia por la prestación del acueducto El presidente de la cooperativa, Gabriel Tcharian, sostuvo ayer que en quince días la entidad planteará rescindir el convenio-ley por el mantenimiento y operación del acueducto Lago Musters-Comodoro Rivadavia. Es por la deuda de $105 millones que tiene el Estado provincial. Argumentó: "Provincia condicionó el pago de esa deuda a la firma de una adecuación, por la cual parte del costo que debe asumir se trasladaría al vecino de Comodoro Rivadavia".

Rodeado por el pleno del Consejo de Administración y cuerpo gerencial, el presidente de la Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL), Gabriel Tcharian, encabezó ayer en la sede de la entidad una conferencia de prensa en la que le exigió a Provincia el pago de la deuda que, por 105 millones, tiene por el mantenimiento y operación del acueducto.

Con el contrato-ley de concesión en la mano, Tcharian no solo reiteró el reclamo del pago de esa deuda, sino que también adelantó que en caso de no tener respuestas en 15 días la entidad planteará la rescisión del convenio y acusó al gobierno provincial de “no tener sensibilidad social” y negociar el pago de la deuda mediante presión y sujeta a la firma de una adecuación del contrato-ley.

"Este contrato, que es Ley, fue firmado en el 2013, se trabajó durante un año bajo un espíritu solidario por el cual todos nos comprometimos a aportar para brindar el servicio a más de 400.000 vecinos. Los únicos que están cumpliendo son los de Comodoro porque tenemos el incumplimiento de Provincia, Cooagua de Rada Tilly, el municipio de Sarmiento y Servicios Públicos de Santa Cruz”, remarcó Tcharian.

Luego de señalar que la SCPL presta el servicio y mantiene el acueducto, que recordó es propiedad del estado provincial, con déficit desde hace 15 años, el directivo afirmó que la catástrofe que sufrió Comodoro agravó aún más la situación financiera de la cooperativa.

"No podemos seguir manteniendo esto nosotros solos. Por eso tomamos la decisión de reducir la potabilización y hoy comunicamos que, de continuar así, en cuatro meses no se podrá seguir brindando el servicio. Hay alguien que, parece, no está entendiendo que esto no solo es un problema económico”, sentenció.



EN JAQUE Y CON

CONDICIONAMIENTOS

Concretamente, Tcharian advirtió que el mantenimiento y operación del acueducto “está en jaque” porque “no lo puede seguir bancando sola esta cooperativa, es decir los vecinos de Comodoro. En estas condiciones la SCPL no puede más”.

El titular de la cooperativa se negó a contestar las recientes declaraciones del ministro de Economía, Pablo Oca, pero denunció, primero sin nombrarlo y luego haciéndolo en la repregunta, que el funcionario fue quien condicionó el pago de la deuda a una adecuación del convenio.

"Nos levantamos de la mesa y nos fuimos. La cooperativa no va a aceptar condicionamientos ni a negociar bajo presión. Es muy grave que Provincia esté incumpliendo una ley. Si quiere modificarla, lo que debe hacer es plantear los cambios en la Legislatura pero, hasta que eso no se produzca, lo que debe hacer es cumplir con sus obligaciones y pagar lo que debe”, enfatizó.



SIN SENSIBILIDAD

SOCIAL

Finalmente, el responsable de la cooperativa acusó al gobierno de Chubut de "no tener responsabilidad social". Primero por no cumplir con el convenio y luego por condicionar el pago de la deuda, en medio de la catástrofe, a la firma del cambio del acuerdo-ley.

“La prestación y el servicio de agua están en problemas. En 15 días nosotros tomaremos la decisión que nos corresponde y haremos las presentaciones del caso. Lamentablemente vemos que hay falta de sensibilidad social o que realmente no les importa la suerte de los 400.000 vecinos de la zona sur de Chubut. No están actuando racionalmente, no miran para adelante y no quieren darse cuenta de que en cuatro meses no vamos a tener más acueducto. Luego de eso, el último que apague la luz”, concluyó.

