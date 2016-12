La SCPL atenderá hoy en horario reducido y no habrá actividad municipal ni provincial

Las distintas entidades y organismos que funcionan en Chubut tomaron diferentes decisiones de cómo funcionaran durante la jornada de hoy. En primer orden, el Gobierno nacional no estableció asueto administrativo lo que significa que organismos como la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSeS) o la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) atenderán en sus horarios habituales.Mientras, el gobernador Mario Das Neves decretó asueto en el ámbito de la administración pública provincial para hoy. La medida alcanza a los empleados de los organismos centralizados y descentralizados dependientes del Poder Ejecutivo, Entes Autárquicos, Sociedades del Estado y Sociedades Anónimas con aporte mayoritario estatal.En esta línea, la Municipalidad de esta ciudad y la de Rada Tilly también decretaron día libre para las áreas de administración pública con excepción de los sectores operativos que deberán cumplir con guardias mínimas.Mientras que el Superior Tribunal de Justicia informó que todo el personal del Poder Judicial tendrá asueto durante hoy.COMERCIOS Y BANCOSLas cadenas de supermercados de Comodoro Rivadavia acordaron con el Centro de Empleados de Comercio que el horario de cierre de mañana será a las 16. La medida dispuesta no alcanza a los comercios que ya establecieron límites de atención previos.En tanto, la atención en las sucursales bancarias será normal para hoy y el secretario general de La Bancaria en Comodoro Rivadavia, Jorge Uliarte, garantizó que los cajeros automáticos estarán abastecidos durante el fin de semana.Hay que destacar que el Banco del Chubut informó que no adhiere al asueto decretado por el Gobierno provincial para poder prestar el servicio a los clientes durante la jornada.En ese sentido, los empleados de la Administración Pública Provincial podrán percibir sus haberes correspondientes al mes de diciembre como también se podrán realizar cualquier otro trámite en el horario habitual de 8 a 13.OTROS SERVICIOS La Sociedad Cooperativa Popular Limitada comunicó hoy que el 30 de diciembre se atenderá al público en el horario de 08 a 13 en las oficinas comerciales. En tanto, los servicios de agua, cloacas y energía trabajarán de forma normal los días 31 de diciembre y 01 de enero.Mientras que el servicio de transporte público cumplirá el mismo cronograma de recorridos del sábado 24 y domingo 25. En consecuencia, el servicio para mañana será normal hasta las 21 y para el domingo el servicio se realizará con horarios restringidos con frecuencias que saldrán cada 40 minutos.En tanto, Urbana Higiene Ambiental informó que el servicio de recolección de residuos para mañana se cumplirá por medio de guardias para Comodoro Rivadavia y Rada Tilly. Y el domingo no habrá servicio por tratarse de un feriado nacional. Los servicios se restituirán con plena normalidad el lunes.