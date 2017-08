La SCPL desconectó conexiones irregulares de agua

En el procedimiento se detectaron alrededor de 10 conexiones clandestinas en el sector del barrio que ya cuenta con redes de agua normalizadas. "Desde que comenzamos a instalar medidores de agua en la zona, hemos recibido denuncias de conexiones irregulares de parte de los propios vecinos y hemos encontrados anormalidades cuando nos acercamos a tomar lectura de medidores, son usuarios que no tienen nada pagado y se han conectado directamente a las redes de agua y han quitado los medidores", explicó Carrizo.

A partir de esta situación se organizó un operativo de desconexión para detectar y verificar el estado de las conexiones de agua en algunos domicilios de la zona. "Organizamos el operativo para detectar dichas conexiones y anularlas, y que la gente pueda regularizarse con su servicio. En este momento vamos a intervenir, no vamos a dejar sin agua a todos los usuarios, el tema es que se han sacado los medidores en algunos casos, hay medidores que no están puestos en su lugar, evidentemente los han sacado para dejar las conexiones directas y no pagar el agua medida".

El procedimiento incluye la constatación del fraude por parte del escribano, quien notificará a cada vecino con conexión irregular del medidor, a que se acerque a la Cooperativa a normalizar su situación.

Respecto al costo del agua que abonan los vecinos de la zona, Carrizo comentó que "es de 200 pesos aproximadamente. Este monto se está pagando hoy por el agua, por una conexión no normalizada, y al estar con medidor no van a abonar muy por encima de ese valor, siempre y cuando se mantenga dentro de los valores de la cantidad de metros cúbicos, que se estima más o menos en 30/ 40 metros cúbicos mensuales", aclaró el gerente del servicio, quien remarcó que "como esta es una zona de chacras, se podrá a través de la vecinal, en conjunto con los vecinos, analizar si tiene un costo o una cantidad de agua un poco más elevada en función de su chacra".

PRIMERA Y SEGUNDA ETAPA CONCLUIDAS

Desde el año 2015 se vienen realizando las obras correspondientes para instalar las redes de agua normalizadas, para que los vecinos de Km.17 puedan acceder al servicio de manera regular. A medida que van tendiendo redes, se van instalando los medidores de agua a los vecinos adheridos al proyecto. Hasta el momento se ha concluido con la primera y segunda etapa, de las cuatros que contiene el proyecto. "El tendido de redes de agua lo iniciamos en diciembre del 2015, las obras se empezaron en esa fecha y ahora estamos terminando la primera y segunda etapa, y estamos programando los trabajos para iniciar la tercera y cuarta, que fueron contempladas en el proyecto al cual adhirieron los vecinos", expresó Carrizo.