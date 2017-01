El Patagónico | Regionales | SERVICIOS - 04 enero 2017 La SCPL desmontó diez conexiones eléctricas clandestinas en el barrio Divina Providencia La Sociedad Cooperativa Popular Limitada realizó ayer un operativo para desmontar conexiones eléctricas clandestinas en la ex zona de caballerizas, en el barrio Divina Providencia. En total se efectuaron diez desconexiones clandestinas. En otros casos de instalaciones habilitadas se comprobó que se habían adulterado medidores para que la lectura fuera menor al consumo real.

El personal de la SCPL fue acompañado en el operativo por efectivos de la Policía Montada y personal de la Secretaría Municipal de Seguridad para garantizar que el operativo realizado en la calle Flagel se desarrollara sin incidentes.

Rodolfo Barrera, jefe del sector conexiones irregulares, comentó que en esa zona la urbanización es reciente. "Si bien los residentes del sector están hace poco, es la tercera vez que se procede a la desconexión. En reiteradas oportunidades se vuelven a reconectar una vez que terminamos el procedimiento, pero los vecinos regularizados son los primeros en llamar", explicó.

De igual modo precisó que una vez que se dan de baja las conexiones irregulares, las familias infractoras son notificadas por la cooperativa sobre los pasos a seguir para normalizar su situación.

Al momento de regularizar su situación se les cobrará en concepto de "consumo presunto" ya que la adulteración constituye un delito y tiene una penalidad.

En otros casos, de usuarios registrados, "nos hemos encontrado con medidores adulterados donde los mismos usuarios al no poder pagar la factura realizan lo que se denomina un 'by pass' y esto genera una lectura del medidor que no refleja el consumo real. Al mismo tiempo estas maniobras son peligrosas para la vida humana", advirtió.

La SCPL manifestó que continuará realizando este tipo de operativos.





