"La SCPL le cortó el agua al pueblo de Sarmiento por falta de pago"

Esta tarde, el intendente de Sarmiento Ricardo Britapaja comentó que el corte de agua fue notificado por el ingeniero Jorge Depetris, jefe del acueducto en Sarmiento y tenía como argumento la falta de pago del municipio por el servicio.

Britapaja, rechazó la argumentación y recordó que desde la anterior intendencia de Sebastián Balochi se hicieron presentaciones en la justicia "porque no hay ningún tipo de convenio firmado por estos pagos y hasta que no se expidan por eso no sabemos si existe o no la deuda", explicó.

"Ellos hablan de una deuda de 10 millones, y mandan la factura todos los meses, pero hasta que no se expida la Justicia no podemos saber si corresponde o no", reconoció.

No obstante, por los daños ocasionados en la ciudad como consecuencia del corte no programado se harán presentaciones judiciales adelantó el mandatario.

"Tuvimos que suspender las clases, el Hospital se quedó sin agua y las oficinas públicas quedaron sin agua por eso presentaremos un recurso judicial por este tema", adelanto en diálogo con Radio Del Mar.