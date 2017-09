La SCPL verificó medidor de la familia Marín y aseguró que la factura no contiene errores

Ante el reclamo público que realizó la habitante del barrio Malvinas al recibir dos facturas de luz por $19.000 cada una, correspondientes a los meses de junio y julio, el jefe del área comercial de la SCPL , Marcelo Milathianakis, explicó en Radio del Mar que el consumo eléctrico no tenía errores.Detalló que el medidor del domicilio de la familia Marín "funcionaba bien y abastecía a dos viviendas”. Aclaró: “enviamos a la parte operativa para que se verifiquen los equipos, que los medidores marquen bien y se trata de una prueba técnica sobre los equipos. En este caso se indicó que el equipo funcionaba bien y abastecía a dos viviendas. El propietario sabía y eran dos viviendas en un mismo lote”.En ese contexto, Milathianakis analizó que los consumos altos se dan en los barrios donde no hay redes de gas. Y por eso "se tienen que calefaccionar con equipos eléctricos y eso produce un consumo en demasía”, planteó.Por tal motivo, recordó que la cooperativa realiza el descuento del 25 por ciento para los vecinos electrointensivos que solo se calecfaccionan mediante aparatos eléctricos, aunque también lo pueden hacer con estufas a leña. El jefe de la SCPL sostuvo que ya "ingresamos a barrios completos en la categoría de electrointensivos".Sin embargo, "hay barrios con cuadras que tienen servicios de gas y otras que no. En esos casos los vecinos tienen que empadronarse". El descuento se aplica sobre un cargo variable y fijo, mientras el consumo normal en una vivienda es de 250 a 500 KW.Para el jefe del área comercial de la SCPL una forma de reducir el consumo es con “las lámparas led que son bastante efectivas. Y después hacer una revisión donde no se registren fugas de energía”.Milathianakis precisó que en esta ciudad hay 3701 electrointensivos y con un consumo de hasta 2.500 KW se accede a la bonificación. Si tiene un excedente ese consumo no tiene descuento. “Hay barrios que se van regularizando pero aparece un asentamiento por lo que debemos estar entre 7 mil y 8 mil con conexiones clandestinas”, remarcó.