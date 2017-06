El Patagónico | Regionales | DEUDAS - 27 junio 2017 La SCPL volvió a reclamar fondos a Provincia El intendente Carlos Linares se reunió ayer con directivos de la SCPL que volvieron a reclamar a Provincia el envío de fondos, tanto para apuntalar los servicios como para cumplir con la deuda que Chubut tiene con la entidad por la operación y mantenimiento del acueducto. "Estamos abandonados por Provincia", acusó Gabriel Tcharian.

El intendente Carlos Linares mantuvo ayer, en la sede de la SCPL, una reunión con directivos de la cooperativa que dieron a conocer la situación económica y financiera de la entidad tras la catástrofe climática que castigó la ciudad entre el 29 de marzo y el 8 de abril.

“Tenemos graves inconvenientes en los servicios públicos y en los recursos por la falta de fondos. No es un momento fácil, pero vamos a trabajar en conjunto para levantar a la Cooperativa que es de todos los comodorenses”, afirmó Linares.

El encuentro, que tuvo lugar ayer a la mañana en la sala de reuniones de la SCPL, contó con la presencia del intendente Carlos Linares, junto al secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, Abel Boyero; el presidente de la institución, Gabriel Tcharian; el gerente general, Víctor Santana; el gerente de Saneamiento, Adolfo Carrizo, y demás miembros de la comisión directiva.



RECLAMOS A PROVINCIA

En este contexto, el intendente hizo hincapié en el acompañamiento inmediato que requiere la entidad, manifestando que “actualmente tenemos inconvenientes con los servicios públicos y con los recursos de la Cooperativa. El gobierno provincial hizo un anuncio de 65 millones de pesos y que una parte le iba a corresponder a la SCPL para poder afrontar varios proyectos para los barrios de Comodoro, pero todavía no llegan los fondos”, aseguró.

"La SCPL ya mando notas y una carta documento pidiendo el pago correspondiente”, confirmó y añadió que “también se solicitó que se revea el tema del mantenimiento del acueducto Sarmiento-Comodoro, algo que se viene hablando desde hace tiempo para que se hagan cargo quienes correspondan".



LOS PROBLEMAS QUE DEJO EL TEMPORAL



En este contexto, Linares sostuvo que “hoy pudimos abordar los problemas que dejó el temporal, sobre todo en la zona norte con respecto al suministro de agua potable, ya que necesitamos la reparación urgente de dos acuíferos para poder llegar con el servicio a los vecinos del sector. Vamos a trabajar en conjunto para poder hacer rápidamente el cambio y la reparación de las cañerías y que se comience con el bombeo del agua".

“La SCPL no está en un momento fácil, el clima no acompaña y ya no hay fondos disponibles porque lo único que se consigue son deudas”, expresó y ratificó que “es necesario el apoyo de todos. La Cooperativa quedo muy dañada en lo económico después del trabajo que hizo su gente en la catástrofe y hay que encontrar una solución definitiva”, señaló.



"NOS ABANDONARON"



El presidente de la SCPL, Gabriel Tcharian, consideró ayer que la entidad fue abandonada por el gobierno provincial. “Cada vez que pedimos asistencia y reclamamos lo que corresponde; la respuesta es la agresión permanente. Aunque no les guste, vamos a insistir en nuestros planteos”, destacó.

En el mismo tono, Tcharian recordó que “si Provincia no toma responsabilidades en cuanto al acueducto, corren riesgo los 400 habitantes que se abastecen del servicio hídrico. Necesitamos 100 millones de pesos en equipamiento”, enfatizó y remarcó que la colaboración que llega de Nación “es lenta”.

"Hoy es imposible retomar la normalidad de los servicios con el presupuesto de los comodorenses y seguiremos gestionando ante Provincia para que acerquen los fondos correspondientes. Necesitamos 100 millones de pesos en equipamiento para restituir los servicios de alumbrado público, agua, cloaca y distribución de energía”, ejemplificó



CORRE RIESGO LA PRESTACION DE AGUA



Por otra parte, Tcharian se refirió al funcionamiento del acueducto, como también del servicio hídrico en zona norte de la ciudad. “Tenemos una seria dificultad para operar y mantener el acueducto porque la SCPL ya no tiene fondos para desviar de los servicios de Comodoro. Si Provincia no toma responsabilidades en este tema, corren riesgo los 400 mil habitantes que se abastecen del servicio hídrico”.

Por último, el presidente de la entidad dijo que en zona norte “tenemos un serio problema otorgando agua día por medio porque el temporal destruyó los acuíferos. Estamos esperando que llegue equipamiento para rehacer nuevamente el sistema de distribución zona norte porque los vecinos deben contar con el servicio”, concluyó.

