La Secretaría Trabajo intervino de oficio en el conflicto con Tecpetrol

La Secretaría que conduce Marcial Paz notificó a las contratistas que prestan servicios para las operadoras para que ratifiquen o descarten el envío de telegramas de despidos. Con un panorama claro de las bajas esta tarde después de las 18 horas se analizará la posibilidad de dictar o no una conciliación obligatoria.

Este mediodía, el secretario de Trabajo de la provincia del Chubut se refirió al conflicto que desencadenó en una toma pacífica del yacimiento de Tecpetrol y anunció que se definió en las últimas horas una "actuación de oficio".



tecpetrol.jpg

"Hemos iniciado la notificación a las empresas contratistas que operan en la zona, que a la fecha de hoy nos notifiquen de forma fehaciente la existencia de despidos, a que convenios pertenecen y las razones, de este modo comenzamos a actuar desde esta secretaría ajustados a derecho", detalló Marcial. Cabe señalar que a pesar de lo que se ha dicho públicamente a través del Sindicato de Petroleros Privados, las negociaciones se realizan a través del Ministerio de Trabajo de la Nación.

Lo que revindicamos es lo que ha dicho siempre el gobernador que es la protección de los trabajadores

"No vamos a entrar en un campo de competencia, nosotros lo que revindicamos es lo que ha dicho siempre el gobernador que es la protección de los trabajadores y de fuentes de empleo", advirtió el funcionario sobre la posibilidad de que la actuación en el orden local no entorpezca las gestiones que realiza Nación. Por esta causa, recién a partir de las 18 horas de esta tarde habrá un panorama más claro en la delegación local de la Secretaría para avanzar o no en una conciliación obligatoria.

"No politizamos el conflicto queremos llevar tranquilidad a la ciudad de Comodoro Rivadavia", concluyó el funcionario.