El Patagónico | Deportes | VOLEIBOL - 02 septiembre 2017 La selección argentina de vóleibol va por una plaza al Mundial 2018 El seleccionado argentino masculino de vóleibol buscará hoy su plaza para el Mundial de Italia y Bulgaria 2018 cuando enfrente a Venezuela en Salta, por el encuentro decisivo del triangular Premundial.

El encuentro entre el el equipo dirigido por Julio Velasco y los venezolanos comenzará a las 17 en el Polideportivo Delmi de Salta, en un encuentro que podrá verse por TyC Sports en directo.

Argentina, que le ganó por 3 a 1 a Chile en Jujuy el miércoles último, sacará boleto al Mundial si hoy supera a Venezuela y se consagra campeón del Premundial.

El de hoy será el tercer enfrentamiento de la temporada ante Venezuela, pero el más importante, ya que la clasificación mundialista es el objetivo del año para los de Velasco. Los argentinos superaron a Venezuela en la Copa Panamericana en Canadá, donde el seleccionado 'albiceleste' se consagró campeón.

Sin embargo, cayeron ante la 'Vinotinto', conducida por Ronald Sarti (ex jugador de la Liga Argentina, campeón con Náutico Hacoaj en la temporada 1999/2000), por 3 a 2 en el Sudamericano de Chile, en agosto.

Julio Velasco, DT de la Selección, declaró que "va a ser un partido con mucha tensión, es un partido de adentro y afuera. Lo importante es jugar bien este partido. La preparación la llevamos desde hace meses, pero importa lo que se hace dentro de la cancha. Nosotros tenemos que entrar con mentalidad ganadora. Juguemos bien, mal o más o menos, hay que entrar a ganar este partido".

Velasco añadió a los medios en Salta que "Venezuela es un equipo que está mejorando mucho, pero si nosotros jugamos nuestro vóley podemos ganar. Vamos a ganar si jugamos mejor que el adversario. No me interesa si estamos al 100, al 80 ó al 60, tenemos que ganarlo con lo que tenemos, y eso depende mucho de la mentalidad con la que enfrentemos el partido".

El técnico platense agregó que "los partidos decisivos no se enfrentan pensando en jugar a la perfección, se juegan punto a punto hasta la última pelota. Este es un grupo de jugadores que yo creo que tiene los recursos mentales y emocionales para dar vuelta un partido. Nosotros no podemos imaginar que va a salir todo bien. No importa cómo va el partido, tenemos que hacer el último punto nosotros".





Fuente: