La selección Austral viaja al torneo Regional de hóckey Las delegaciones de Sub 14 y Sub 16 parten esta noche rumbo a Neuquén para disputar el Campeonato Regional Damas Patagonia. Los equipos dirigidos por Alejandro Molina, Marcelo Guerreiro y Lucas Molina se medirán con las selecciones de Santa Cruz Norte, Valle del Chubut, Río Negro, Bariloche y las dueñas de casa.

Esta noche a las 20, desde el Liceo General Roca, partirán las 40 jugadoras seleccionadas para representar a la Asociación Austral en el Campeonato Regional Patagonia en damas Sub 14 y Sub 16, que se disputará en Neuquén del 21 al 24 de septiembre en modalidad campo.

La selección sub 14 compartirá la zona "B" con Federación Neuquina A; Federación Río Negro B y Asociación Santa Cruz Norte. En la zona "a" se encuentran la Asociación del Valle de Chubut B; Asociación Comarca Viedma Patagones; Federación Neuquina B y Asociación Bariloche.

En sub 16, la Asociación Austral se medirá también en la zona "B" contra Federación Neuquina B; Federación Río Negro B; y Asociación Santa Cruz Norte. En la zona A se enfrentarán la Federación Neuquina A; Asociación Comarca Viedma Patagones; Asociación Bariloche; y Asociación del Valle de Chubut B.



SELECCION SUB 14



La selección Sub 14 está conformada por las siguientes jugadoras: Celeste Morales, Martina Alvarez y Paulina Romero (Santa Lucía); Natalia Díaz (Laprida); Albertina Flores y Juana Mendonca (Comodoro Rugby); Dana Lempi y Belén Barría (Deportivo Portugués); Julia Celia Ballazini, Josefina Celia Ballazini, Milagros Polle, María Azúl Barboza, Rosario Manso y Enna Portela (Náutico Rada Tilly); Laureana Solís, Luciana Mendoza, Lucía Céspedes, Aldana Banzen, Abril Quintero y YasmínDip (Calafate).



SELECCION SUB 16



Mientras que la Sub 16 la integran: Sofía Campoli (Chenque); Abril Díaz, Yazmín Quiroga y Iara Romero (Deportivo Portugués); Lucía Moreno, Lara Dachs, Candela Reales, Ximena Caamaño y Malena Mutio (Comodoro Rugby); Martina Ponce, Zara Céspedes, Javiera Cuenca, Antonella Navarro, Xiomara Haro, Macarena Soto y NahirDip (Calafate); Manuela Manso, Oriana Portela, Graciana Carromba y Morena Di Mateo (Náutico Rada Tilly).



FIXTURE



Jueves 11:30 Asociación Austral vs Federación Río Negro B (Sub 14)

Jueves 14:00 Asociación Austral vs Asociación Santa Cruz Norte (Sub 16)

Viernes 8:30 Asociación Austral vs Federación Neuquina B (sub 16)

Viernes 10:00 Asociación Austral vs Federación Neuquina A (sub 14)

Viernes 15:30 Asociación Austral vs Federación Río Negro B (sub 16)

Viernes 17:00 Asociación Austral vs Asociación Santa Cruz Norte(sub 14)



