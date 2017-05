Seguir en Twitter: @ Por Angel Romero El Patagónico | Deportes - 17 mayo 2017 La Selección comodorense de futsal intensifica trabajos Luis Ramos junto a Oscar Soto son la flamante dupla técnica de mayores que debutará en el Fin del Mundo, donde Ushuaia y Mendoza son los candidatos al título. Con cuatro entrenamientos semanales, los DTs esperan definir la lista de los 15 que marca un recambio generacional en la capital petrolera. "Muchas veces los jugadores no ponen lo que el público espera", adelantó Ramos.

Fueron designados hace poco más de un mes como conductores del cuerpo técnico, que se completa con Aldana Cárcamo como preparadora física y Denis Tapia como utilero.

Pero para Luis Ramos (que comparte dupla con Oscar Soto) lo más difícil que les tocó superar fue el interés de los jugadores a la hora de sumarse a los entrenamientos, que cuatros veces por semana tienen lugar a partir de las 22 en el Complejo Huergo.

Por ello, si bien las expectativas son grandes porque Comodoro Rivadavia marcó tendencia en el fútbol de salón, Luis Ramos se sincera y apunta "lo que la gente no sabe, es que muchas veces los jugadores no ponen lo que el público espera. Y tampoco lo que el cuerpo técnico pretende. Nosotros nos encontramos haciendo la convocatoria y que muchos de ellos no vengan a entrenar. Con el paso del tiempo se fue revirtiendo la situación", afirmó en diálogo con El Patagónico.

En escena, hay un recambio generacional en la selección de futsal de Comodoro, dado que los jugadores tienen un promedio de 24 años. Solo Aníbal "Pelé" Núñez queda como uno de los últimos veteranos, junto a "Manito" Cárcamo. Y la mayoría de los convocados se dedica en exclusiva al fútbol de salón, dado la suspensión del torneo de la Liga local de fútbol hasta agosto fue motivo para que abandonen.

En el fin del mundo, los rivales a vencer son Mendoza y Ushuaia. Aunque recién el día previo a la competencia se realizará el sorteo de zona, donde Comodoro puede compartir solo con uno de esos dos equipos que son cabeza de serie por ser los últimos campeones.

"Cada uno de los convocados es la figura de su equipo de origen. Resta seguir trabajando para ver cómo nos va en esa semana de competencia. Por nuestra parte esperamos jugar bien, más allá del resultado. Trabajamos para ello usando las canchas del Complejo Huergo y a veces el municipal 1. En lo inmediato, este fin de semana tenemos programado un amistoso con Casino. Pero cuesta que los jugadores les interesen ir a entrenar con la Selección. La mayoría prefiere entrenar con su club, entonces cuando las cosas no salen como la gente pretende, no entienden que hay todo un trasfondo detrás. Por nuestra parte como cuerpo técnico pusimos algunas pautas, y el ir a entrenar es una de ellas. Sea quien sea tiene que entrenar y hacer caso a nuestras indicaciones. Luego si se gana o no es otro tema. Pero apuntamos a dejar una base de trabajo", recalcó Ramos.

En la actualidad, cada práctica tiene una duración de dos horas, del cual participan de 12 a 16 jugadores "en tres semanas más se depura la lista definitiva de 15 jugadores y estamos a la espera de cómo retornan los chicos del Nacional de Clubes Juveniles. Y en base a ello ver si ocupan las tres plazas -Facundo Mansilla, Cristian Chiguay y Cristian Pérez- porque viajan mañana (por hoy) y vuelven dentro de una semana", apuntó Ramos.

El 11 de junio en Ushuaia es la fecha de certamen, y Comodoro Rivadavia viajará dos días antes. Así, con un mes de trabajo el hincapié está puesto en lo físico.

Del certamen que competirá Comodoro Rivadavia en el Torneo Argentino A de Selecciones Mayores en Ushuaia, también serán parte el campeón Mendoza, Metropolitana, Posadas, Corrientes, Tucumán, Paraná, Formosa, Trelew, y el anfitrión fueguino.

