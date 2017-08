El Patagónico | Deportes - 26 agosto 2017 La selección juvenil fue felicitada por todos

Personalidades del vóleibol y el deporte argentino felicitaron por las redes sociales al seleccionado argentino juvenil que ayer se consagró campeón del mundo en el Campeonato Mundial Sub 23 en El Cairo, Egipto, en un resultado histórico e inédito para la disciplina.

"Felicidad enorme para todo el vóley argentino !! Campeón del mundo U23 !! Felicitaciones a todos los jugadores y cuerpo técnico", escribió Hugo Conte, el mejor voleibolista argentino de la historia (y entre los ocho mejores de todos los tiempos para la Federación Internacional), en su cuenta de Twitter.

Otros dos ex jugadores y ex técnicos del seleccionado 'albiceleste' también se hicieron eco de la victoria argentina sobre Rusia en la final. Daniel Castellani escribió: "Argentina campeón Mundial Sub23. Tremendo resultado, felicitaciones Federación del Vóleibol Argentino (FeVA). Staff y Jugadores. 10 años ininterrumpidos de éxitos en las categorías de base. Felicitaciones a todos los que han participado de este trabajo histórico".

Por su parte, Javier Weber, ex armador y actual DT de Bolívar, campeón de la Liga Argentina de clubes 2016/17, envió un tuit que decía: "Felicitaciones a la selección Argentina Sub23. Jugadores, cuerpo técnico. Hicieron historia muchachos, que alegría enorme! Vamos Argentina!".

"Campeones del mundo Sub 23 unos maestros los chicos!!!!", posteó Santiago Darraidou, jugador del seleccionado de mayores que la semana próxima buscará su plaza en el Mundial 2018.

Gerardo Werthein, presidente del Comité Olímpico Argentino (COA), saludó al equipo conducido por Camilo Soto. "Felicitaciones al equipo de vóley Sub 23 campeón del mundo. Están pasando cosas muy lindas en el deporte Argentina .Vamos Argentina!!!".

En tanto, el secretario de Deportes de la Nación, Carlos Mac Allister, expresó que "este título mundial es un logro histórico para el vóleibol argentino fruto del trabajo realizado con todo el equipo de @Voley_FeVA".





