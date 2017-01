El Patagónico | Regionales | COPARTICIPACION - 06 enero 2017 La senadora González cuestionó a Macri por los 25 mil millones que recibirá la provincia de Buenos Aires "No nos deja de sorprender cómo el Gobierno nacional de Mauricio Macri incumple sistemáticamente las promesas de obras concretas y recursos para las provincias, mientras sigue desviando recursos para la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", dijo la chubutense Nancy González.

La transferencia de $25.000 millones que el Gobierno nacional de Mauricio Macri le otorgará a la provincia de Buenos Aires generó controversia entre funcionarios de distintas provincias. Primero fue el gobernador de Chubut, Mario Das Neves, quien lo calificó como "un atropello al federalismo" y consideró que "si hay plata para Buenos Aires, también debe haberla para las otras provincias".

También se sumó a esta ola de críticas, al igual que el ex gobernador de Santa Fe y presidente del Partido Socialista, Antonio Bonfatti, la senadora nacional por Chubut, Nancy González. La legisladora del Frente para la Victoria dijo que "no nos deja de sorprender cómo el Gobierno nacional de Mauricio Macri incumple sistemáticamente las promesas de obras concretas y recursos para las provincias, mientras sigue desviando recursos para la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

Al ser consultada sobre la firma de este decreto, la senadora oriunda de Puerto Madryn aseguró que "no es la primera vez que sucede. En enero del año pasado Macri por decreto le duplicó la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires; es su modus operandi y manifiesta la falta de visión federal que tiene la Alianza Cambiemos sobre la Argentina".

En tal sentido dijo que "vivimos una situación similar en diciembre cuando, luego de una visita de los gobernadores y sin aviso previo, quitaron los reembolsos a los puertos (patagónicos), lo que implica una transferencia de recursos desde las economías regionales de la Patagonia a las provincias del centro del país".

Por todo esto, González consideró que la decisión del Presidente a favor del gobierno de María Eugenia Vidal, "no solo es una visión centralista, sino también un cálculo electoralista que anticipa lo que será la manera de gestionar de este año. El único objetivo político de la Alianza Cambiemos es la elección en provincia de Buenos Aires”.



