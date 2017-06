El Patagónico | País/Mundo | CULTURA/ESPECTÁCULOS - 09 junio 2017 La serie de Disney realizada en Brasil llega a la TV en julio Esta nueva miniserie, en sus 26 episodios de media hora cada uno, promete condimentos de la comedia y del drama.

"Juacas", la nueva puesta de Disney para público adolescente que tendrá entre sus protagonistas a los argentinos Juan Ciancio (Peter Punk) y Joaquí­n Berthold ("Violetta") y que cuenta con la particularidad de haber sido filmada solamente en escenarios naturales del nordeste brasileño, se estrenará el lunes 3 de julio por la pantalla de Disney Channel.

"Quise contar una historia de aventura y acción para chicos. El surf revivió todas las memorias increíbles que tenía de mi adolescencia, y busqué transmitirle toda esa emoción al público y recrear la relación con la naturaleza", expresa Carina Schulze, la creadora y productora ejecutiva de "Juacas", en diálogo con Télam, mientras recorre el refugio de uno de los personajes principales de la tira, a unos kilómetros de Itacaré, municipio del estado de Bahía.

Se trata de la casa que el profesor Juaca, que interpreta el consagrado Nuno Leal Maia, hizo su hogar durante los diez años de ausencia en el Campeonato Anual de Olas Super Surf (Caoss).

La tira "Juacas" comenzó a grabarse en marzo de 2016 en Itacaré, un pequeño municipio del estado brasileño de Bahía, con extensas playas sobre el mar, un clima tropical a veces lluvioso, pocas calles adoquinadas y una población que no supera los 28.000 habitantes, la mitad de ellos en la ciudad y el resto en zonas rurales.

"El desafío fue hacerlo ciento por ciento en exteriores. Cuando Carina empezó a escribir la serie, la idea fue rodarla en estudios pero nos dimos cuenta de que no iba a tener el sentido que queríamos darle", cuenta la directora Juliana Vonlanten, al tiempo que compara esta aventura con el trabajo dentro de un estudio: "La situación es más compleja porque todavía no aprendí a dirigir el mar, el tiempo, el clima, ni el sol, son grandes desafíos, pero es más vívido de este modo".

Esta nueva miniserie que, en sus 26 episodios de media hora cada uno, promete también condimentos de la comedia y del drama, relata los cruces y desafíos que se viven durante el Campeonato Anual de Olas Super Surf que, como todos los veranos, en vacaciones convoca a centenares de turistas jóvenes y deportistas.

"El surf es una oportunidad enorme para superar miedos porque todas las veces que te zambullís al mar, te encontrás frente a una situación distinta, las olas pueden ser grandes o pequeñas, puede haber viento o tiburones; es una oportunidad para ser más fuerte", manifiesta Schulze, que se encuentra al frente de su primer proyecto de Disney, repasando su propia vivencia.

En "Juacas", las rivalidades y disputas que se generan alrededor de campeonato de surf -importante porque oficia de filtro previo a los torneos internacionales de gran prestigio y relevancia- fueron supervisadas por un equipo de producción de un centenar de personas que trabajan desde marzo y continuarán hasta julio, con un intenso ritmo de seis días a la semana.

Mientras que el equipo Juacas se integra con André Lamoglia, quien encarna a Rafa Smor; Mariano Cugacu como Jojó Mineiro; y Bruno Astuti en el rol de Billy The Kid; el otro grupo, Red Sharks además de tener a Juan Ciancio en la piel de Sebastián, se conforma con Eike Duarte como Marcelo Mahla y Minhoca interpretando a Rafael Castro.



