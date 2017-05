La sesión de diputados se centró en temas de salud

Por otro lado, la diputada del PJ-FpV, Viviana Navarro recibió el acompañamiento unánime para que el Instituto Nacional de Servicios Sociales Para Jubilados y Pensionados (PAMI) abone la deuda que mantiene acumulada desde octubre del 2016 con el CABIN de Comodoro Rivadavia de casi cinco millones de pesos.La legisladora explicó que PAMI debe arbitrar los medios para que los servicios sean abonados de manera regular a fin de evitar el perjuicio ya que deriva en el deterioro en la calidad de las prestaciones como consecuencia del desfinanciamiento de uno de los centros más importantes para las prestaciones en oncología como es el CABIN.“No podemos perder un beneficio más para los jubilados, por eso le pido a las autoridades nacionales que paguen las deudas con CABIN que atiende a vecinos, no solo de Chubut sino de provincias aledañas”, insistió Navarro.POR SEROSPor otro lado, el diputado del PJ-FpV, José Grazzini invitó al presidente del ISSyS a que concurra a la Legislatura para que explique cómo está funcionando la obra social SEROS y planteó su preocupación porque tanto los coseguros como los aportes son cada vez más altos frente a "un servicio que deja mucho que desear", ya que "en los pocos hospitales de Buenos Aires donde se recibe la obra social estatal, los estudios no se pueden hacer. La mayoría de los empleados dicen que SEROS dejó de ser una obra social para convertirse en una financiera".Felicitó a Das Neves que cuestionó los aumentos que solicitan los médicos, pero le solicitó prestar atención al servicio "deplorable" que brinda la obra social a los afiliados.Por su parte, el presidente del bloque Chubut Somos Todos, Jerónimo García, no coincidió con el planteo de Grazzini, indicando que “los números marcan que el estado de salud en la provincia no está cataléptico porque Chubut es la segunda provincia, después de Capital Federal, que disminuyó la mortalidad infantil”.No comparte que la mayoría de los empleados públicos se quejen por el funcionamiento de SEROS, y dijo que espera que cuando se llame a algún funcionario, Grazzini esté presente y no falte como cuando concurrió el secretario de Trabajo a la Casa.En tanto, el diputado del PJ-FpV, David González lamentó no haber estado en la reunión con Marcial Paz porque en el mismo momento fueron convocados a Casa de Gobierno para llegar a un acuerdo con el gobernador por la emergencia en Comodoro Rivadavia. Hizo un pedido de informes para conocer la deuda que tiene el Estado con el ISSyS, si hay acuerdos de pagos y si existe un fondo de transplante y la cantidad que se hicieron.