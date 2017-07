La situación del CABIN y los fondos por el temporal marcaron la hora de preferencias

Con nueve concejales, por ausencia justificada de Sirley García y Beatriz Neira (FpV) y Norma Contreras (ChST), se realizó ayer la primera sesión ordinaria de julio en el Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia. Fue presidida por el viceintendente Juan Pablo Luque, con una orden del día caracterizada por lo protocolar y los despachos de tierras y calles necesarios, y el tinte político más fuerte expresado en la hora de preferencia.

Uno de los temas principales abordados en la hora de preferencia fue la preocupación que trascendió durante la semana respecto de la posibilidad de que el Centro de Aplicaciones Bionucleares (CABIN) no sea contemplado en el Plan Nacional de Medicina Nuclear.

Desde el bloque Cambiemos, tanto José Gaspar como Pablo Martínez criticaron las especulaciones sobre la supuesta desvinculación del CABIN del Plan Nacional que garantiza la inversión.

En defensa del Gobierno nacional, el presidente del bloque advirtió: "cuando uno tiene responsabilidades políticas, no nos manejamos por un llamado telefónico". Y criticó al gerente de la Comisión Nacional de la Energía Atómica, Juan Carlos Furnari, porque "no solo le comenta a (el director médico Jorge) Brugna, sino que le hace una acotación tendenciosa, porque le advirtió que la plata no estaría por cuestiones políticas".

Además repudió: "después del comunicado de la Ministerio de Energía, algunos dijeron que era un marcha atrás. No fue una marcha atrás, nunca fue real que no iban a bajar los fondos. Gracias a Dios era una gran mentira y vergonzosa porque es jugar con los sentimientos de la gente".

En la misma línea, Pablo Martínez recomendó "replantearse el uso de la información y cómo se transmite sobre todo cuando el destinatario es un sector sensible como la gente que padece cáncer y depende de tratamientos que realiza el CABIN".

En contrapartida, desde el FpV, Guillermo Almirón aclaró: "a veces es hasta natural la reacción de algunos de salir en defensa porque se terminan confirmando siempre todos los rumores. Hablan de un Plan Patagonia y todas las inversiones van solo a Neuquén. De última, si hablamos, es una sociedad que está alerta y se está defendiendo".

Mientras, Maximiliano Sampaoli, expresó: "no considero que resguardar ciertas situaciones sea hacer política barata, sino es estar atentos. Mucho tiene que ver con lo que ha pasado en las últimas semanas: se bajaron pensiones por discapacidad y dieron marcha atrás; algunos nos aventuramos en opinar pero fíjese que el comunicado que emite el Ministerio de Energía no está firmado".

Finalizada la discusión, durante el tratamiento de proyectos se aprobó una expresión de deseos del concejal Ricardo Gaitán para solicitar a los representantes de la Provincia de Chubut, el Senado de la Nación, diputados nacionales, provinciales, Poder Ejecutivo provincial y municipal, realizar todas las gestiones necesarias para garantizar la continuidad del previsto Plan Nacional de Medicina Nuclear dependiente de la Comisión Nacional de Energía Atómica al CABIN de Comodoro Rivadavia.

fondos del Temporal

Otra de las discusiones en hora de preferencia se desató cuando el concejal de Chubut Somos Todos, Ricardo Gaitán, solicitó a la secretaria legislativa leer el informe completo en donde el Gobierno provincial especifica los fondos del provincia invertidos en la catástrofe en Comodoro Rivadavia, que el gobernador Mario Das Neves oficializó en conferencia de prensa durante las semana.

En respuesta, rápidamente el concejal Almirón propuso que el informe sea enviado a las comisiones 1 y 6 "para analizar una opinión al respecto". Y luego en su argumento explicaría: "la provincia está muy complicada, se usan los fondos para pagar aguinaldos, no obras. El 95% de los ingresos es para pagar sueldos. En el informe ya no cierra el número del valor de las chapas: no hay remito y no sabemos a dónde se entregó. En algún momento la mentira salta y este es el momento, por eso digo que revisemos el informe".

Y convocó a concentrarse en la discusión de temas profundos. "Mientras algunos discuten como en un programa de chimentos, tenemos gendarmes en el yacimiento (de El Tordillo, de Tecpetrol). La invitación permanente que nos tenemos que dar es a discutir los temas de fondo, no a desviar la atención en los grandes titulares".





CRISIS ENERGETICA

El concejal Maximiliano Sampaoli expresó su preocupación por los reiterados cortes de energía que sufre esta ciudad. "Hay situaciones que exceden lo político partidario, como el tema energético, con cortes más pronunciados que los habituales. Me estuve interiorizando. La línea de 132 que viene del Dique Florentino Ameghino data de 1961. Hay que preguntarse si hay que insistir con el nodo de 500, que es más para que la energía se vaya que para que venga", advirtió preocupado.

En ese contexto, propuso citar desde Presidencia, al ingeniero José María Spinelli (Transpa SA); al ministro de Obras Públicas de Chubut, Alejandro Pagani; al exgerente de la SCPL y actual asesor de servicios públicos del gobierno provincial, José Olveira; y al gerente de Servicio Eléctrico de la SCPL, Fabián Smith, "para que puedan brindarnos con mayor calidad un panorama de lo que está pasando".