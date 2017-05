El Patagónico | Deportes | FUTBOL - 23 mayo 2017 La Sub 20 de Argentina enfrenta a Corea del Sur con la obligación de una victoria La "Albiceleste", que tendría hoy como titular al comodorense Tomás Conechny, viene de perder en el debut ante Inglaterra 3-0 y necesita el triunfo ante el dueño de casa que arrancó con un triunfo por similar resultado ante Nueva Guinea.

El seleccionado argentino Sub 20 de fútbol, conducido por el entrenador Claudio Ubeda, se enfrentará hoy al anfitrión Corea del Sur con la obligación de lograr una victoria luego de la goleada por 3-0 en el debut ante Inglaterra, en un encuentro de la segunda fecha del grupo A del Mundial de la categoría.

El partido se desarrollará desde las 8 (hora de Argentina) en el estadio mundialista de la ciudad de Jeonju, con arbitraje del turco Cüneyt Cakir y transmisión de la TV Pública.

Argentina viene de caer goleada por 3-0 en el inicio del certamen ante el combinado inglés, resultado que la deja sin unidades, mientras que su próximo rival venció por el mismo resultado a Nueva Guinea y se ubica en la cima de la tabla con tres puntos junto a Inglaterra.

Los seleccionados que terminen ubicados en los dos primeros puestos de cada grupo, más los cuatro mejores terceros clasificarán de manera directa a los octavos de final del Mundial.

Para intentar quedarse con el triunfo ante el representativo local, el técnico Claudio Ubeda podría implementar dos modificaciones: los ingresos de Brian Mansilla (Racing Club) y del comodorense Tomás Conechny (San Lorenzo) en lugar de Lucas Rodríguez (Estudiantes) y Marcelo Torres (Boca).

Además, el "Sifón" Ubeda no podrá contar con su máxima figura, el delantero académico Lautaro Martínez, quien fue expulsado por un codazo a un rival inglés a los 77 minutos de la segunda etapa del partido inicial, en el que comenzó como suplente (ingresó por Ezequiel Palacios a los 15 minutos del segundo tiempo).

Así, los once argentinos que saldrán a la cancha serían Franco Petroli; Gonzalo Montiel, Juan Foyth, Marcos Senesi, Milton Valenzuela; Santiago Colombatto y Santiago Ascacíbar; Tomás Conechny, Ezequiel Palacios y Brian Mansilla; Ezequiel Ponce.

Con respecto al encuentro de hoy ante el combinado asiático, el centrodelantero Ezequiel Ponce, del Granada, de la Liga española, destacó que será "una gran posibilidad" para el grupo de dejar atrás la dura derrota sufrida en el debut.

"El partido de mañana será una gran posibilidad para nosotros en la que tendremos que rescatar lo bueno que hicimos como la tenencia del balón, pero nos tocó perder inmerecidamente", dijo el futbolista surgido de la cantera de Newell's Old Boys desde la concentración argentina en la ciudad de Jeonju

"Es un rival que vamos a tener que trabajar, el cuál es complicado, pero vamos a salir a ganar como siempre", añadió sobre los coreanos.

Además, dejó en claro qué es lo que tendrá que hacer su equipo para lograr la primera victoria en el certamen ecuménico.

"Vamos a hacer valer el escudo que llevamos en nuestra camiseta porque sabemos que representamos al país y eso es un incentivo grande", sostuvo en diálogo con la señal de cable ESPN.

"Con la calidad de jugadores que tenemos saldremos a ganar mañana. Tenemos que hacer nuestro partido", concluyó Ezequiel Ponce.

Por último, el resto de los partidos que se disputarán hoy son los siguientes: Venezuela-Vanuatu y México-Alemania, ambos por el Grupo B.

SENEGAL VENCIO A ARABIA SAUDITA Y VIETNAM IGUALÓ CON NUEVA ZELANDA

El seleccionado de Senegal venció ayer 2-0 a Arabia Saudita, por el grupo F, mientras que Vietnam igualó 0-0 con Nueva Zelanda, por el Grupo E.

El partido se jugó en el estadio Sungui Arena Park y los tantos del seleccionado africano fueron marcados por Ibrahima Niane y Ousseynone Diagne.

A primer turno en este mismo grupo, Ecuador y Estados Unidos empataron 0-0.

En el Cheonan Baekseok Stadium, por el Grupo E, Vietnam y Nueva Zelanda igualaron sin goles y previamente, Francia superó 3-0 a Honduras.

