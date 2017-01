El Patagónico | Deportes - 17 enero 2017 La Sub 20 entrenó en Ecuador antes del debut frente a Perú El jueves debutará la selección argentina que tiene en su plantel al delantero comodorense Tomás Conechny.

El seleccionado argentino Sub 20 de fútbol, conducido por el entrenador Claudio Ubeda, se entrenó ayer en la ciudad ecuatoriana de Ibarra, donde el jueves debutará en el grupo B del torneo Sudamericano de la categoría frente a Perú.

El partido se jugará desde las 21:15 (hora de Argentina) en el estadio Olímpico de Ibara, con capacidad para 17.300 espectadores.

Los 23 futbolistas se movieron bajo las órdenes del 'Sifón' Ubeda y del ayudante de campo Fernando Batista, nuevamente en el predio perteneciente a la Universidad Católica de Ibarra.

La delegación argentina la integran los arqueros Franco Petroli (River Plate), Ramiro Macagno (Atlético de Rafaela) y Facundo Cambeses (Banfield); más los defensores Nicolás Zalazar (San Lorenzo), Tomás Belmonte (Lanús), Nahuel Molina (Boca Juniors), Juan Foyth (Estudiantes de La Plata), Lisandro Martínez y Milton Valenzuela (Newell's Old Boys de Rosario) y Cristian Romero (Belgrano de Córdoba).

También los mediocampistas Santiago Ascacibar y Lucas Rodríguez (Estudiantes de La Plata), Ezequiel Barco (Independiente), Pedro Ojeda y Joaquín Pereyra (Rosario Central), Julián Chicco (Boca Juniors), Franco Moyano (San Lorenzo) y Matías Zaracho (Racing Club).

Y los delanteros Tomás Conechny (San Lorenzo), Lautaro Martínez y Brian Mansilla (Racing Club), Ramón Mierez (Tigre) y Marcelo Torres (Boca Juniors).

Argentina luego jugará contra Uruguay (el 21), con Bolivia (el 23), quedará libre (25) y cerrará su participación ante Venezuela (el 27), en todos los casos desde las 21.15.

El campeonato Sudamericano Sub 20 otorga cuatro plazas para el Mundial de la categoría, a jugarse del 20 de mayo al 11 de junio de 2017 en Corea del Sur.





Fuente: