El Patagónico | Deportes - 21 enero 2017 La Sub 20 va por su primer triunfo en el Sudamericano El partido, que se jugará en el estadio Olímpico de la ciudad ecuatoriana de Ibarra. La selección argentina, con el comodorense Tomás Conechny en el banco de suplentes, viene de empatar 1-1 con Perú, con gol de Lautaro Martínez.



El seleccionado argentino enfrentará esta noche a Uruguay por la segunda fecha del Grupo B en busca de su primera victoria en el Campeonato Sudamericano Sub 20 que se disputa en Ecuador con cuatro plazas para el Mundial Corea del Sur 2017.

El clásico rioplatense se jugará desde las 21:15 en el estadio Olímpico de la ciudad de Ibarra, ubicada unos 112 kilómetros al norte de Quito, a 2.220 metros sobre el nivel del mar.

La zona se abrió con dos empates en la primera jornada, por lo que el eventual ganador del clásico quedará bien posicionado para lograr la clasificación al hexagonal final que se disputará en Quito, del 30 de enero al 11 de febrero, con los tres mejores de cada grupo.

Uruguay, liderado futbolísticamente por el mediocampista de Boca Juniors Rodrigo Bentancur, igualó sin goles con Venezuela y Argentina consiguió un esforzado empate 1-1 frente a Perú, con un gol del atacante de Racing Lautaro Martínez en el último minuto del tiempo reglamentario.

El equipo dirigido por Claudio Ubeda deberá presentar una variante obligada en el partido de hoy por la expulsión del zaguero de Belgrano de Córdoba Cristian Romero.

Argentina defiende el título sudamericano de la categoría, logrado hace dos años en Montevideo, donde también se había consagrado en 2003. Sus coronaciones anteriores fueron en Paraguay 1967, Chile 1997 y Mar del Plata 1999.

Los uruguayos ganaron siete veces el Campeonato Sudamericano pero no lo consiguen desde 1981, justamente en Ecuador. Brasil es el máximo ganador con once estrellas.

Después del clásico con Uruguay, el seleccionado "albiceleste" enfrentará a Bolivia, el lunes a las 21:15 y su participación en el grupo con Venezuela el viernes en el mismo horario, siempre en la ciudad de Ibarra.

Los bolivianos debutarán hoy ante Perú desde las 19 en un partido que será prólogo del encuentro entre argentinos y uruguayos.

El Sudamericano Ecuador 2017 otorgará cuatro cupos para el Mundial de Corea del Sur, previsto del 20 de mayo al 11 de junio en seis sedes (Incheon, Suwon, Cheonan, Daejeon, Jeonju y Jeju).

Para esa competencia ya se encuentran clasificados el país organizador; Alemania, Portugal, Francia, Inglaterra e Italia por Europa; Nueva Zelanda y Vanuatu por Oceanía más Arabia Saudita, Irán, Vietman y Japón por Asia. Restan definirse los cupos de Sudamérica, América del Norte y Central (Concacaf) y Africa.

Fuente: