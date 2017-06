El Patagónico | Autos y Motos - 24 junio 2017 La Subaru Outback llega al país con nueva versión Totalmente renovado, el modelo cuenta con una estética con look off road, incluyendo barras de techo, apliques oscuros en paragolpes y llantas de aleación.

Indumotora Argentina, importador y distribuidor oficial de Subaru en Argentina, lanzó a la venta la quinta generación del Outback, el familiar tipo crossover desarrollado a partir del Legacy y producido en Japón, desde donde llega con dos variantes.

Totalmente renovado, el modelo cuenta con una estética con look off road, incluyendo barras de techo, apliques oscuros en paragolpes y llantas de aleación bitono con 18 pulgadas junto con neumáticos en medida 225/60.

Por su parte, el habitáculo incluye nuevos asientos, apliques de colores gris plata y gris grafito y tapizado de cuero negro microperforado, mientras que el equipamiento de seguridad incluye controles de estabilidad y tracción, control activo de torque, siete airbags, ABS con EBD, freno de arranque en pendiente, apoyacabezas inteligentes retráctiles delanteros, luces delanteras de LED, anclajes Isofix y luces antiniebla.

El equipamiento además contiene asientos delanteros eléctricos (con memoria para conductor), levas de caja en el volante, techo solar eléctrico, control de velocidad crucero con comandos en el volante, climatizador automático bizona con salidas traseras, sistema Si-Drive con dos modos de conducción (tres en el caso del 3.6R), acceso y encendido de motor sin llave, sensores de luz y lluvia, lavafaros, nivelador automático de luces delanteras, portón trasero automático con apertura a distancia, cámara trasera y sistema multimedia con pantalla táctil de 7”, Bluetooth y navegador.

Si nos referimos a la mecánica, el All-New Outback 2.5i utiliza un motor naftero bóxer (con cuatro cilindros opuestos), 2,5 litros y 16 válvulas que entrega 175 caballos de potencia a 5.800 rpm y 235 Nm de torque.

Por otro lado, el All-New Outback 3.6R posee un motor naftero con seis cilindros opuestos y 24 válvulas que genera 260 caballos a 6.000 rpm y un torque de 350 Nm cuando gira a 4.400 revoluciones.

Ambos motores trabajan conjuntamente con la caja automática Lineartronic CVT, con variador continuo y levas en el volante, mientras que la tracción está a cargo del sistema integral permanente Symmentrical All Wheel Drive de la marca japonesa.

A eso se le suma el sistema X-Mode, que actúa sobre el motor, la caja y la tracción, con el objetivo de mejorar la conducción en cualquier terreno.

El Subaru Legacy Outback 2.5i AWD CVT Limited tiene un precio de 62.900 dólares, mientras que el 3.6R AWD CVT Limited cotiza a 69.900.

Ambos tienen una garantía transferible de 5 años o 100.000 kilómetros, así como intervalos de servicio de mantenimiento cada 15 mil kilómetros.

