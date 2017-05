El Patagónico | Policiales - 25 mayo 2017 "La tienen apretada"

Olga Cañupán, madre de Néstor Vázquez, se mostró sorprendida ante la decisión tomada por el fiscal Adrián Cabral de retirar la acusación contra los acusados por el homicidio de su hijo. "Nos tomó a todos por sorpresa... a los jueces, a todos. ¿Cómo puede ser que hace diez días el fiscal veía con buenos ojos la dirección de la causa y ahora retira la acusación? ¿Si él sabía todo por qué esperó estos diez días?", planteó en diálogo con El Patagónico.

Cañupán aseguró además que no se quedará con los brazos cruzados. "Voy a esperar a ver qué deciden los jueces y después voy a ir hasta las últimas instancias. Cabral no cuidó a Brenda Vargas (testigo clave del juicio). Ayer (por el martes) la encontraron en una camioneta con un integrante de la UOCRA y cambió toda la declaración. ¿Qué pasó en todos estos días? ¿Le dijeron algo a Cabral y Vargas?", se preguntó la madre de la víctima, quien también afirmó que a la testigo clave "la tienen apretada los de la Brigada de Investigaciones".

Todavía incrédula por la decisión tomada por el fiscal general, Cañupan repitió que el fiscal Cabral "deja todas las causas impunes; es muy sospechoso lo que hizo, hace tres años que venimos peleando por la justicia de mi hijo. Es injusto lo que hizo. Voy a ir por todo y por todos, voy a seguir, a mí nadie me va a callar".

Fuente: