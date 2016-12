El Patagónico | Deportes - 18 diciembre 2016 "La Tigresa" Acuña ganó por nocáut y obtuvo el título Supergallo de la FIB La formoseña derrotó por la vía rápida a la mendocina Yésica Marcos en el décimo round en una pelea que se realizó en el Parque Industrial de Desarrollo Productivo de la localidad de Cuartel V, partido de Moreno.

La boxeadora formoseña Marcela "La Tigresa" Acuña noqueó la noche del viernes en el décimo round a la hasta entonces invicta mendocina Yésica Marcos y obtuvo el título que estaba vacante de la división Supergallo de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), en una pelea intensa y de buen nivel que se disputó en el Parque Industrial de Desarrollo Productivo de la localidad de Cuartel V, partido de Moreno.

"La Tigresa" Acuña definió el combate con un potente cruzado de derecha que impactó en el mentón de Marcos que cayó fulminada a la lona donde escuchó toda la cuenta por parte del árbitro Mario González ante el estupor del público.

La pelea fue intensa y atractiva porque ambas boxeadoras salieron decididas a tomar el centro del ring y en los primeros asaltos se alternaron en esa posición.

Acuña manejó los tiempos en gran parte del pleito. Caminó con inteligencia el cuadrilátero aunque la mendocina cuando podía conectaba golpes claros, pero la formoseña manejó bien el contraataque y en especial conectó el "uno-dos" con efectividad.

Tras un octavo asalto favorable a Marcos, en el siguiente Acuña con personalidad y actitud le propinó una serie de golpes a la zona alta y blanda de la cuyana quien terminó el round prácticamente sin resto físico y anímico.

Entonces Acuña no desaprovechó la oportunidad y decididamente definió el combate propinándole un nocáut espectacular a la valiente mendocina quien en esta pelea se jugó en todo momento pero enfrente tuvo a una inteligente y experimentada boxeadora.

"Este triunfo es muy especial porque por primera vez no estuvo en mi rincón Ramón (Chaparro) mi compañero de toda la vida. A él le dedico este nocáut. Ambas dejamos el corazón en el ring", comentó emocionada Acuña al recordar a su esposo que fue internado hace tres días por una dolencia hepática, por lo cual en su rincón estuvo el técnico Jorge Ocampo quien en varias oportunidades asistió a la pionera del boxeo femenino argentino.

Acuña (45-6-1/ 19 ko), de 40 años, además de capturar el cinturón Supergallo FIB, también es la actual titular interina de la división Pluma de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) -título que no puso en juego en esta oportunidad-, se quedó con la revancha ante Marcos quien resignó el invicto

El 28 de enero de 2013 se enfrentaron en el anfiteatro Juan Pablo II de San Martín, Mendoza -ante unos 35.000 espectadores-, y empataron en una decisión dividida, en una pelea donde la formoseña sacó una considerable ventaja, fallo que fue cuestionado por Acuña.

Marcos (27-1-2/ 9 KO) de 30 años, oriunda de San Martín, Mendoza, quien hacía 13 meses que no combatía, en la actualidad está radicada en Santiago de Chile. En el pasado ostentó el título Supergallo de la AMB y OMB, coronas que resignó por inactividad.

En la pelea de semifondo, en división Supermosca, la chaqueña Paola Benavidez superó por puntos en fallo unánime en 10 vueltas a la bonaerense Cintia González.

Dos jueces puntuaron 60-55, y el restante 59-55, a favor de Benavidez.

MANSILLA DERROTO

A JUAREZ en la fab

El púgil entrerriano Wenceslao Mansilla derrotó por nocáut técnico en el décimo round al porteño Juan Juárez, en un combate sin título alguno en juego, dentro de la división Supermediano, disputado en el estadio de la Federación Argentina de Box (FAB).

Mansilla se quedó con el triunfo cuando finalizaba el pleito al aprovechar el cansancio del porteño, que recibió un cruzado de derecha al mentón que le produjo una caída.

Pero a pesar de levantarse tras la cuenta de protección, al observar el árbitro que Juárez no estaba en condiciones para seguir, marcó el final del combate que no tuvo un marcado dominador pero Mansilla se mostró con mayor resto en los últimos asaltos.

En la pelea de semifondo, encuadrada dentro de la división Superwelter, el bonaerense Ezequiel Romero y el mendocino Gabriel Durán empataron en ocho vueltas en fallo dividido.

El jurado puntuó de la siguiente manera: Hugo Vainesman 58-57,5 a favor de Durán; Luis Matteo 59,5-56 para Romero, y Jesuán Letizia dio empate en 57.

