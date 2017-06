La Tigresa del Oriente debutó ¡y ya renunció!

La Tigresa del Oriente debutó en el Bailando 2017 y ya hay escándalo. La artista peruana bailó "Bad Girls", de Jamiroquai, acompañada de Iván Anríquez.

En la previa, sorprendió al revelar que Fede Bal y Laurita Fernández anduvieron "a los besitos" fuera de cámara, y cantó su versión de "Despacito".

A la hora de las devoluciones, De Brito valoró el esfuerzo, pero fue lapidario: "Hay que rectificarla a la Tigresa, lo que vi fue muy flojo", y le puso un cero.

Marcelo Polino no tuvo contemplación y le puso ¡otro cero!: "Fue muy feo, Tigresa, horrible". Ofendida por los malos puntajes, la Tigresa amenazó con renunciar al programa marcando el récord histórico de abandono del Bailando.

"Marcelo, yo quiero decirte que voy a renunciar a tu programa. Yo me voy del programa. Todo por la culpa de estos dos señores (por Polino y De Brito) que no saben respetar a una artista internacional. Así que me voy, no me quedo más", expresó la participante.

