El Patagónico | Deportes | AUTOMOVILISMO - 19 julio 2017 La Top Race se prepara para la segunda parte del campeonato El autódromo Ciudad de Concordia será epicentro del inicio de la segunda parte del campeonato de la Top Race, Top Race Series y Top Race Junior en donde se empezarán a definir cosas importantes en cada uno de los campeonatos.

Entre el 21, 22 y 23 de julio, la Top Race se presentará en la ciudad de Concordia por la 7° fecha de la temporada 2017 donde se pondrá en marcha la segunda y última parte del campeonato que comenzará a definir los pilotos aspirantes a la corona. Los 4.700 metros de extensión del circuito entrerriano serán testigos de un gran espectáculo, no solamente de la Top Race, sino también de cada una de las divisionales que la acompañan: Top Race Series y Top Race Junior.

Cada uno de los protagonistas deberá sumar lo más que puedan para seguir con chances en la lucha por la soñada corona y no cometer errores en una etapa de definiciones ya que cualquier traspié lo dejarían fuera de toda aspiración. La exigencia también estará en cada uno de los equipos que trabajarán fino en cada puesta a punto de los autos para conseguir la regularidad y competitividad necesaria para estar entre los primeros puestos y no quedarse con las manos vacías. Sin dudas que será un fin de semana de pura concentración y trabajo lo que invita a que Concordia sea una cita obligatoria para los amantes de los fierros.

La última visita de la Top Race a Concordia fue el 5 de Junio de 2016 por la 5° fecha de la temporada con la victoria en la final del campeón Agustín Canapino con el Mercedes del Sportteam escoltado por Matías Rodríguez con Mitsubishi Lancer y Gustavo Tadei con Mercedes.

En la Top Race Series, Fabricio Persia fue el ganador con el Fiat Línea mientras que segundo terminó el chubutense Maximiliano Valle con Mercedes y tercero Lucas González con Peugeot. La Top Race Junior se presentó por la 2° fecha de su campeonato con el triunfo de Gabriel Da Rold con Toyota. Giovanni Elizalde y Martin Ferreyra completaron el podio.

En la previa del 7° capítulo del año, el campeonato de la Top Race lo lidera Gabriel Ponce de León por tan sólo un punto de diferencia sobre Mariano Altuna en lo que se convirtió en un mano a mano imperdible en las últimas carreras mientras que al acecho se ubica Agustín Canapino que viene de ganar en "El Zonda" de San Juan. Habrá que tener en cuenta a lo que puedan hacer Matías Rossi, Ricardo "Caito" Risatti, Humberto Krujoski y compañía que lo siguen desde atrás. Gastón Crusitta buscará escaparse en la punta del torneo de la Top Race Series que también quedó apretado entre "El Gato" de Lomas de Zamora, Fabricio Persia y Bruno Boccanera. Por último, Martín Ferreyra intentará seguir por la buena racha ya que viene de cinco podios consecutivos, con cuatro victorias, que lo depositan en lo más alto del campeonato de la Top Race Junior que de continuar por este camino difícil que se le escape el título.



