La tormenta seguirá hasta el mediodía: la precipitación llegaría a los 200 mm

A media tarde de ayer se esperaba que antes de las 00 de hoy inicie una tormenta de mayor intensidad que la que había caído sobre las 18, cuando se vivió el momento más crítico del temporal en Comodoro. En ese contexto, el intendente Carlos Linares ofreció una rueda de prensa para brindar un panorama de situación y pidió a los vecinos que ante el menor riesgo de anegación o daños en sus viviendas, se autoevacuen

El primer resumen oficial de ayer daba un saldo de 200 vecinos refugiados en los diferentes centros de emergencia, a los que se sumaron durante la tarde el gimnasio de Laprida, Domingo Savio, Petroquímica y Veteranos de Malvinas, a los que ya se habían dispuesto en los gimnasios municipales. "Posiblemente se abran más, para que la gente no pase necesidades" anticipó.

Como se dijo, el pronóstico anticipaba a esa hora una tormenta de mayor intensidad que la que ya había caído, de modo que Linares pidió alerta "y que los comodorenses que corran riesgo de inundación en sus casas, que tomen las medidas para autoevacuarse" dado que la previsión es que para el mediodía de hoy ya haya pasado "la etapa más grave".

"La vida tiene que ser lo que prime ante todo lo material, no queremos que ningún comodorense pierda la vida en esta emergencia" dijo, para recordar que desde el Ministerio de Educación se dispuso nuevamente la paralización de actividades escolares en la ciudad.

El intendente indicó además que mantuvo diálogo con el gobernador Mario Das Neves, que llegará hoy a las 11 a la ciudad, y anticipó que también habrá acompañamiento desde Nación, desde donde ya se despacharon camiones con materiales e insumos, que se esperan para última hora de hoy. Bajo ese parámetro, pidió "tranquilidad" desmintiendo algunas versiones que circulaban por redes sociales: "el agua sigue siendo potable y no hay ningún riesgo, aunque si hay que hacerse cargo del alto riesgo que sufrimos cuando en un lapso de 36 horas hayan caído cerca de 200 mm de agua" advirtió.

"UNA CATASTROFE"

"Esto es algo nunca visto en la vida de los comodorenses. Lo vamos a afrontar y nos vamos a recuperar, va a haber que refundar la ciudad después de esto, tenemos que poner ganas y acompañamiento para hacerlo" dijo Linares, que agradeció el apoyo de innumerables vecinos. "El apoyo de la gente asombra y motiva. Hoy Defensa Civil estaba lleno de gente aportando palas y camionetas, incluso una señora había hecho pan para repartir" valoró.

Linares estaba acompañado ayer por el vicegobernador Mariano Arcioni, y la ministro de familia Leticia Huichaqueo, que se integraron al comité de emergencia el miércoles. En ese sentido, es escribano destacó la tarea conjunta desarrollada con el secretario municipal de Desarrollo Humano, Marcelo Rey, y aunque reiteró que hasta este mediodía continuará la tormenta. "Estamos preparados para afrontarla, lo que más nos preocupa es la seguridad de los comodorenses" de modo que recordó el pedido de autoevacuación para quien se sienta en peligro.

"Tenemos centros de emergencia para contenerlos con medicinas y alimentos y se pidieron insumos que ya vienen desde Nación" dijo Arcioni para subrayar que cuando cese la tormenta habrá que limpiar toda la ciudad y reconstruir viviendas. "Habrá que hacer un trabajo intenso, y veremos que perjuicios dejó el agua, que daña más que un incendio. Estamos preocupados y en estado de alerta máxima" admitió para destacar que "toda la zona sur y la provincia está unida en esto"

Por último, y tras destacar el trabajo conjunto atento a cada reclamo y pedido, el vicegobernador agradeció el acompañamiento de Gendarmería, Ejército, Prefectura, Fuerza Aérea y Policía , y a propósito del funcionamiento de algunas obras pluviales, consideró que "Si no se hubieran ejecutado gran parte de ellas estaríamos padeciendo más: cuando se vislumbraba esta crisis el municipio tomó medidas con limpieza de desagües y demás, pero la lluvia de ayer a las 18 fue tan intempestiva que no hubo manera de desagotar. El ejemplo está en la comisaría de Mosconi, que era un mar y a las dos horas estaba todo desagotado y la ruta 3 habilitada. Siempre se necesita más, esto es nunca visto: los 200 milímetros que van a caer es una catástrofe, y ante las catástrofes no hay obras que las puedan contener".