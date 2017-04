El Patagónico | Deportes | BOXEO - 24 abril 2017 La "Tuti" Bopp conservó el título Minimosca de la AMB La boxeadora argentina Yésica "La Tuti" Bopp conservó el título de campeona Minimosca de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) al derrotar la noche del sábado por nocáut técnico en el noveno round a la retadora colombiana Luna del Mar Torroba, en una pelea disputada en el Club Chacarita de la ciudad bonaerense de Azul.

Cuando iba a comenzar el noveno capítulo, Torroba no salió a combatir porque estaba en malas condiciones físicas -sangraba en sus fosas nasales- a causa de los golpes de Bopp, dominadora absoluta de las acciones desde el comienzo.

"La Tuti" no tuvo inconvenientes para defender con éxito su reinado por 17ma. vez ante una rival de inferior jerarquía, que aguantó hasta que pudo un duro castigo, propinado con manos potentes y certeras desde todos los ángulos.

La bonaerense, de 33 años, con esta victoria elevó su récord de 31 triunfos (13 nocáuts) y una derrota, mientras que la colombiana Torroba (28), nacida en Cali y radicada en la localidad pampeana de Anguil, quedó con un palmarés de 11 triunfos (2 ko), con 6 derrotas y 2 empates.

En el combate de semifondo, enmarcado dentro de la categoría Welter, el ex titular latino superligero OMB y número uno del ránking nacional de esa categoría, el porteño radicado en Ituzaingó, Jonathan Eduardo Gastón, derrotó por nocáut en el quinto asalto al misionero de San Pedro, Juan Carlos Pedrozo.





