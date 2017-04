El Patagónico | Deportes | BASQUETBOL - 20 abril 2017 La U17 de Chubut está lista para el campeonato Nacional de Básquet El certamen arrancará el 25 de abril en Santa Fe. La delegación de la provincia logró la clasificación luego de vencer a Santa Cruz en el Regional por 71 a 61.

La selección U17 de básquet de Chubut participará a partir del 25 de abril del Argentino de selecciones en la provincia de Santa Fe.

Los jóvenes representantes de la provincia, lograron llegar al campeonato Nacional de selecciones luego de vencer a Santa Cruz en dos ocasiones por la fase de clasificación regional.

El primer encuentro terminó con un marcador final de 78-61; mientras que el segundo partido coronó la clasificación con una victoria por 71-61.

De esta manera, el equipo dirigido por Andrés del Sol (Eneba 3), se clasificó al Argentino de selecciones y comparten la zona C con Entre Ríos, Neuquén y Chaco.

El campeonato se jugará en dos localidades de Santa Fe: Cañada de Gómez y Totoras, del 25 al 31 de abril. Además, ya quedaron definidos los grupos, fixture y los doce elencos que serán de la partida. En el caso de Chubut, sus encuentros serán en la sede de totoras, donde se desarrollarán todos los partidos de la zona C.

A la fase campeonato clasificarán los primeros dos de cada zona y se sumarán los dos mejores terceros. El resto de los competidores jugará la Fase Estímulo (del 9° al 12° lugar). Se disputarán los cuartos de final, semifinal y final respectivamente.



FIXTURE CHUBUT



MARTES 25 DE ABRIL

- 17:00 Totoras vs Unión - Zona C (Neuquén vs Chubut).



MIERCOLES 26 DE ABRIL

- 18:30 Totoras vs Unión - Zona C (Chubut vs Entre Ríos).



JUEVES 27 DE ABRIL

- 18:30 Totoras vs Unión - Zona C (Chubut vs Chaco).



LOS GRUPOS



Zona A

- ADEO (Cañada de Gómez): Febamba, Buenos Aires, Mendoza y Santiago del Estero.



Zona B

- Sport Club (Cañada de Gómez): Córdoba, Santa Fe, Corrientes y La Rioja.



ZONA C

- Unión Fútbol Club (Totoras): Entre Ríos, Neuquén, Chubut y Chaco.



Fuente: