La UCR y el PRO finalmente inscribieron a la alianza Cambiemos

Luego de varias reuniones y cuando parecía que el acuerdo se dificultaba, la UCR y el PRO decidieron presentar ayer en el Juzgado Federal Electoral de Rawson la documentación de respaldo a la alianza Cambiemos. Además, anoche Ignacio Torres confirmó que no se presentará, por lo que el candidato será Gustavo Menna. Las otras alianzas inscriptas son el Frente para la Victoria y Chubut Para Todos. La izquierda no conformó ningún frente y el Partido Socialista Auténtico decidió no participar ni con el PJ ni con el PTP.