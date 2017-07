"La única forma de defender el trabajo del garrote de la policía será a garrote limpio"

La presencia de cientos de gendarmes en el Yacimiento del Tordillo tensa las negociaciones por el sostenimiento de puestos de trabajo. Esta tarde, el secretario general de Petroleros Privados Jorge Avila indicó que la empresa Tecpetrol preanunciando cientos de despidos solo le deja al gremio dos salidas: "o aceptamos los 300 despidos y nos vamos a la casa con la cabeza gacha o la peleamos, no hay otra cosa".

El secretario general de Petroleros Privados Jorge Avila denunció la connivencia del gobierno nacional con el intento de avanzar con despidos de forma masiva que planea la empresa Tecpetrol. "Dicen que el yacimiento no sirve pero metieron a más de doscientos gendarmes para cuidarlo", remarcó el dirigente y advirtió: "vamos a tener que defender lo que tenemos y eso nos va a llevar seguramente a algún enfrentamiento con esta gente. Pero primero tenemos que decirles que no le tenemos miedo y vamos a defender el yacimiento que le pertenece a los chubutenses, porque ellos lo que tienen es una concesión por 40 años".

No obstante, el dirigente en diálogo con la emisora del gremio pidió tranquilidad a los trabajadores para aguardar las novedades que puedan surgir mañana sobre el pago de haberes y los puestos de empleo. "Nosotros apostamos a la paz social vamos a esperar el cuarto día hábil, pero lamentablemente si esta tranquilidad se termina la única forma de defender el trabajo del garrote de la policía va a ser como ellos quieren: a garrote limpio", sentenció. En este sentido, Avila explicó que ante la posibilidad de que Tecpetrol insista con los 300 despidos en sus contratistas existen dos alternativas: "o aceptamos los 300 despidos y nos vamos a la casa con la cabeza gacha o la peleamos, no hay otra cosa, hay garrote o pelea pero no vamos a permitir que sigan chantajeándonos, como lo hicieron hoy diciendo que tienen logro de inversión, cuando invirtieron solo en los gendarmes nomás que tienen ahí adentro", lamentó.

"Ha llegado el momento de endurecer el posiciones, ellos ya mostraron su alianza con el gobierno nacional metiendo en yacimiento más gendarmes que trabajadores. Y nosotros vamos a defender lo que tenemos y vamos a hacer lo que tenemos que hacer que no es nada extraño sino cuidar el petróleo, el trabajo de los chubutenses", advirtió. En cuanto, al encuentro de mañana Avila no fue optimista e indicó que no cree que se mejore el panorama.

"Desde el Sindicato siempre mantuvimos la paz social, somos responsables nunca hablamos de violencia, mientras las autoridades de Techint ya no hablan como recursos humano parecen comandantes de Gendarmería porque nos informan cuantos gendarmes tienen adentro, ahora pareciera que administran fuerzas federales, antimotines, antipiquetes, les faltó decir cuantos carros hidrantes tienen, asi como nos presionan ellos nosotros también vamos a presionar nosotros hemos ofrecido la mejilla para ser castigados de esta manera", concluyó.