La Unión debuta en la Liga de las Américas El equipo formoseño se clasificó para este certamen tras haber sido finalista de la última edición de la Liga Nacional de Básquetbol.

La Unión de Formosa iniciará hoy su actuación en la 10ma. edición de la Liga de las Américas de básquetbol, al enfrentar a Aguada de Uruguay, en partido correspondiente al cuadrangular A, que tendrá sede en México.

El encuentro se celebrará en el Auditorio del Estado de la ciudad de Mexicali, a partir de las 18:00 hora local (23:00 de la Argentina). A posteriori se enfrentarán el equipo local, Soles, ante Correcaminos de Colón (Panamá).

El equipo formoseño, subcampeón en la temporada 2012 de este certamen, se clasificó a esta instancia, tras haber sido finalista en la pasada edición de la Liga Nacional (LNB), perdiendo la definición con San Lorenzo.

El elenco dirigido por Guillermo Narvarte se reforzó con la llegada del ala pivote norteamericano Chris Cayole (ex Olímpico de La Banda), quien será utilizado solamente en esta competencia continental. Anteriormente se había producido el retorno del alero Alexis Elsener.

Por su parte, el conjunto uruguayo tendrá como cara nueva al experimentado escolta Kyle Lamonte (ex Peñarol de Mar del Plata y Atenas de Córdoba, entre otros), además del ala pivote Federico Haller.

Dos equipos argentinos se alzaron con títulos en las diferentes ediciones de la Liga de las Américas: Peñarol festejó en 2008 (Mexicali) y 2010 (Mar del Plata), mientras que Regatas Corrientes lo hizo en 2011 (Xalapa).

Los otros dos representantes argentinos iniciarán sus respectivas intervenciones en febrero. San Lorenzo jugará el cuadrangular C, entre el 3 y 5 de febrero, en su gimnasio Roberto Pando, de Boedo.

Mientras que Bahía Basket participará de la zona D, entre el 10 y 12 de febrero, en Ponce (Puerto Rico).

