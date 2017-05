El Patagónico | Deportes - 16 mayo 2017 La UNPSJB invita a los atletas a participar de su Corrida Solidaria El evento es organizado por Dirección de Deportes de la casa de estudios y el Club de Triatlón Acuarium. La largada será el domingo a partir de las 10. Las inscripciones están abiertas hasta el viernes, y la ocasión será propicia para recaudar alimentos y elementos de limpieza para los damnificados por el temporal.

Desde esta semana están abiertas las inscripciones para ser parte de la Caminata y Corrida Solidaria que organiza la Dirección de Deportes de la Universidad y el Club de Triatlón Acuarium.

El evento se realizara el domingo a partir de las 10 en la casa de estudios de Km 4, en el marco del 43º Aniversario de creación de la institución. La ocasión será propicia para reunir elementos de higiene y limpieza que serán entregados a los damnificados por el temporal.

"Corremos, Caminamos y Ayudamos", es el nombre que identifica esta 4ta edición que lleva adelante la Universidad con el acompañamiento del Club Acuarium.

La expectativa es muy grande como también el esfuerzo que ha hecho la Universidad, para llevar adelante el evento, que es totalmente gratuito. "Ninguno de los participantes tiene que pagar absolutamente nada", afirmaron desde la Secretaría de Bienestar Universitario, la Subsecretaria, Liliana Barrionuevo, el Director de Deportes, Javier Lancelotti que estuvieron junto a la profesora Nancy Regina del Club Acuarium.

"Estamos invitando a toda la comunidad no solamente a la universitaria sino al público en general, a que se sume a la propuesta solidaria como lo ha venido haciendo en todas las ediciones de este importante evento y como siempre, defendiendo a nuestra Universidad, pública y gratuita en el marco de este nuevo aniversario", señaló el director de Deportes, Javier Lancelotti.

A través del Club Acuarium, Nancy Regina, convocó a estudiantes, ex alumnos, profesores, y no docentes, y comunidad en general de todas las edades, recordando asimismo que el circuito ha sido diseñado para la inclusión de las personas con discapacidad, tal como se ha realizado en años anteriores.

Así, el grupo de caminantes deberá recorrer 3 km y los competidores deberán recorrer 8 km. La competencia se iniciará a las 10, por lo tanto la concentración de los participantes quedó establecida para las 9 de la mañana en el hall de la Universidad, en Km 4, donde se entregaran las remeras a los caminantes y los corredores recibirán el kit correspondiente.

En conferencia de prensa la Subsecretaria de Bienestar Universitario, Liliana Barrionuevo, se refirió a esta actividad que se realizará en el marco del 43º de la UNPSJB. "Siempre tenemos mucha convocatoria y este año esperamos que la misma sea superada como sucede en cada nueva edición de esta propuesta solidaria".

Las inscripciones para participar de este evento solidario se reciben hasta el día viernes 19 de mayo con la finalidad de que todos puedan completar y firmar la planilla del seguro. La preinscripción puede realizarse en www.unp.edu.ar. Personalmente, en la Dirección de Deportes de la Universidad, que funciona en el 1er. piso del edificio en Km 4 en el horario de 8 a 14 hs como así también en el Club Acuarium, ubicado en El Patagónico 1185 (esquina Del Trabajo), de 8 a 20 hs. telefonos: 0297-444 1170 – 446 9666.







