La UNPSJB rechazó brindar información al Congreso sobre sus estudiantes extranjeros

Al igual que las demás altas casas públicas de estudio del país, la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco ( UNPSJB ) recibió en los últimos días una requisitoria del Congreso de la Nación. Se trata de un pedido de informes planteado desde la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, que preside el legislador macrista Eduardo Amadeo, mediante el que se piden datos sobre cinco puntos específicos vinculados a los extranjeros matriculados entre el alumnado, aunque no se especifican las razones de la solicitud.Lo que el Poder Legislativo a través de este pedido quiere saber es específicamente el número de estudiantes extranjeros que cursan carreras de grado y posgrado en las universidades públicas; si dichas carreras poseen algún tipo de arancel; países de los que provienen; en qué facultades y carreras cursan y su desempeño académico. En diálogo con El Patagónico, el rector de la UNPSJB, Alberto Ayape, confirmó que recibieron el pedido aunque enfatizó: "no vamos a evacuar esa consulta"."Llegó firmada por Amadeo solicitando que emitiéramos la nómina de estudiantes extranjeros y su performance y no lo vamos a contestar. Si la quiere, que la venga a buscar él", desafió el rector. Consideró que el pedido es "persecutorio" y que "no tiene ningún sentido".Para Ayape la situación se resume en cuestiones de base ideológica. Planteó que el Gobierno nacional no está de acuerdo con que haya estudiantes extranjeros en las universidades públicas argentinas, mientras que otros -un sector en el que se incluyó-, piensan que la integración latinoamericana, que es lo que se pretende como objetivo, empieza por estar abiertos a este tipo de oportunidades, a pesar de que no se produzca de modo recíproco en otros países. "Hay que predicar con el ejemplo", sostuvo.El pedido de informes directamente no fue respondido y esa instancia permanecerá, a menos que la comisión parlamentaria de origen insista. "Si la vuelven a solicitar, diremos que no vamos a dar esa respuesta. Que la busquen en la Secretaría de Políticas Universitarias. Desde la Universidad no estamos para contestar ese tipo de cuestiones", insistió Ayape. Reiteró que la consulta "nos parece totalmente fuera de lugar. ¿Para qué lo preguntan? Que digan directamente que no están de acuerdo, pero dentro de las implicancias de la autonomía de las universidades están estas cuestiones, que son decisiones autónomas y no pueden ser impuestas desde afuera", subrayó.DEFICIT DEPRESUPUESTOAyape también cuestionó los recortes presupuestarios que a partir del gobierno de Mauricio Macri empiezan a asfixiar a las universidades públicas.En materia presupuestaria, el rector planteó que por primera vez en más de una década este año el ejercicio de la UNPSJB será deficitario. Comprende unos 30 millones de pesos. Dijo que desde hace varios meses se habían comprometido fondos desde Nación, pero que nunca llegaron.A eso hay que añadir que 2017 iniciará en la institución con un presupuesto asignado dentro del Presupuesto Nacional que contiene cerca de 70 millones menos de lo que la casa de estudios requiere para administrarse durante el año.Ayape subrayó que a partir de ese recorte la planificación solo abarca salarios y gastos de funcionamiento, y que no se contemplan obras de infraestructura ni mejoras edilicias. Así, el déficit proyectado para 2017 será del orden de los 100 millones de pesos.