La Uperbox entrega los premios Firpo 2016

La Unión de Periodistas de Boxeo de la República Argentina (Uperbox) entregará esta noche los Premios Firpo 2016 a los pugilistas argentinos más destacados, a la vez que hará un especial homenaje a los grandes clásicos del pugilismo nacional, bajo la denominación "Gloria y Drama en el Boxeo Argentino".

La tradicional fiesta de la entrega de los premios Firpo, y el homenaje a grandes clásicos de la historia y peleas emblemáticas de argentinos, se llevará a cabo en el Salón Diquint (José Cubas 3474) ubicado en el barrio porteño de Villa Devoto y será televisada desde las 21 por TyC Sports Play.

Los clásicos del boxeo argentino que recibirán tributo serán las peleas: Gatica-Prada, Bonavena-Peralta, Lausse-Selpa, Yanni-Saldaño, González-Bunetta, Balbi-Sicurella y Coggi-Hernández, entre otros.

"Gloria y Drama del Boxeo Argentino" también recordará que el 22 de mayo de 1976 murió asesinado en Estados Unidos Oscar "Ringo" Bonavena y ese mismo día Víctor Emilio Galíndez ganó una pelea épica en Sudáfrica ante el local Richie Kates.

Los premios Firpo se entregarán entre las siguientes ternas de cada categoría, según la votación realizada por los periodistas agrupados en la Uperbox.



MARCELO CACERES GANo LOS TÍTULOS ARGENTINO Y SUDAMERICANO MEDIANO

El bonaerense Marcelo Fabián Cáceres superó la noche del sábado por puntos en 10 rounds, con fallo unánime, al chaqueño Cristian Ríos, y obtuvo los títulos argentino y sudamericano de la categoría Mediano, que se encontraban vacantes, en una intensa pelea que se disputó en el Club Atlético Alvear de la ciudad de Villa Angela, Chaco.

El jurado falló a favor de "El Pitu" Cáceres con estos guarismos: Argentino García 97-92; Silvio Alassia 96-94 y Marcos Machuca 95-94.

El árbitro cordobés Carlos Perdenera le descontó un punto a Cáceres (cuarto asalto) y Ríos (noveno) por reiteradas faltas en ambos casos.

En un combate intenso y por momentos cambiante, Cáceres obtuvo una victoria ajustada, porque ambos púgiles tuvieron sus momentos de dominio.

Los primeros rounds fueron para Cáceres porque realizó una buena tarea sacando golpes precisos y movimientos defensivos que no dejaron accionar a su experimentado rival.

Pero desde el quinto capítulo Ríos encontró la medida y revirtió la historia y hasta derribó a Cáceres en un séptimo asalto que pudo haber definido el pleito. Sin embargo, el bonaerense, a pesar de acusar el golpe, se repuso para lograr un triunfo discutido por el rincón del chaqueño, lo que asegura una futura revancha.

"El Pitu" Cáceres, con esta victoria, elevó su récord a 15-3-0/ 11 nocáuts, mientras "El Tucu" Ríos quedó con un registro de 21-9-3/ 6 nocáuts.

En otro combate, la invicta local, Andrea Soledad "Cobrita" Sánchez (7-0-1/ 2 ko), ex integrante del equipo nacional "Las Toritas", derrotó por nocáut en el cuarto asalto a la rionegrina de Bariloche Virginia Noemí Cárcamo (4-4-2), y se apoderó de las coronas argentina y sudamericana de la división Minimosca, que estaban desiertas.

En la pelea de semifondo, el actual titular argentino de los Gallos, el tucumano Diego Ruiz noqueó en el primer round al rosarino Sergio Boltri, en un cruce sin título en juego.



COGGI GANO EL TITULO INTERCONTINENTAL WBF

El bonaerense Martín Antonio Coggi derrotó el sábado por nocáut en el octavo round al uruguayo Martín Severo, y se acreditó el vacante título Superligero Intercontinental de la Federación Mundial de Boxeo (WBF), en una pelea que se disputó en el Club Social y Deportivo Almafuerte de la ciudad de San Martín, en el Gran Buenos Aires.

"El Pricipito" Coggi, hijo del ex campeón superligero AMB, Juan Martín "Látigo" Coggi, definió el pleito cuando promediaba el octavo capítulo con un certero y potente gancho de izquierda, que impactó en la zona hepática de Severo.

Coggi, a pesar de que tuvo el dominio y control de las acciones durante todos los rounds ante un guapo pero limitado rival, no lució y se mostró excesivamente cauteloso.

"No quiero sorpresas. La derecha bien levantada, bien cerradito, la cabeza y el torso inclinado" le indicaba con insistencia desde el rincón su padre y entrenador.

Al bonaerense le faltó confianza y decisión para definir la pelea mucho antes pero evidenció su inactividad. No combatía desde octubre pasado cuando perdió en Francia ante el local Christopher Sebire en una decisión unánime.

En el combate de semifondo, en división Superligero, el santafesino Damián Leonardo Yapur venció por puntos en seis vueltas al bonaerense Juan Ramón Solís.

El fallo fue el siguiente: Javier Geido 80-76; Jorge Gorini 79,5-76,5 y Carlos Villegas 79,5-76.





