"La Venganza será terrible" ofreció una noche de diversión basada en la fe poética

"Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas intolerantes y armadas nos retractamos inmediatamente de todo lo que todavía no hemos dicho”, así comenzó “La Venganza será terrible”, el programa que Dolina y Burton transmitieron el miércoles en vivo desde esta ciudad.La propuesta se llevó a cabo en el marco de la Feria del Libro de Comodoro Rivadavia y contó con la participación del “Trío sin nombre”, que está compuesto por Ale Dolina (hijo), Manuel Moreira y Martín Dolina.El conductor radial demostró porqué es un gran esgrimista verbal que cuenta con una asombrosa elasticidad que le permite conectar, a modo de payadas o contrapuntos, temas tan comunes como el relleno de una empanada, los mejores lugares para hacer el amor y uno de los relatos de amor (y desamor) de Giacomo Cassanova.“La gente ha perdido la fe poética en estos tiempos. Sin embargo, uno sigue teniendo fe poética por algunas cosas. Un ejemplo es cuando se entrega a las empanadas. No cualquiera se arriesga de esa manera sabiendo que no sabe con qué se encontrará en su camino”, manifestó Dolina.“Hay que arriesgarse a consumir un alimento que no se sabe cuántos dedos estuvieron metidos en ese repulgue. Uno no lo sabe y, sin embargo, se entrega por completo a ese placer de origen desconocido”, analizó Burton.El ida y vuelta de Dolina y Burton generó carcajadas y aplausos durante toda la noche en el Teatro María Auxiliadora. Es que cualquier gesto o comentario del público permitía que se generara un nuevo tema de debate entre los conductores.“Las pastafrola”, dijo uno de los presentes cuando el autor de “Cartas Marcadas” se preguntó cuál sería un alimento que perdura en las estaciones de servicio.“Eso es algo que tiene un origen tan desconocido como las pirámides de Egipto. Pueden tener dos días o simplemente más de mil años y nadie lo sabe. Pero aun así seguimos teniendo fe en que estará rica, sabrosa y, seguramente, pegajosa”, aseguró Dolina.LUGARES Y OCASIONESLa noche de Dolina y Burton continuó con momentos delirantes sobre el amor. El primero tuvo espacio cuando se propuso encontrar el lugar perfecto para intimar con su pareja. Un árbol, la casa, el avión, el bosque, un médano y la playa fueron algunos de los sitios analizados por los conductores radiales donde no pudieron faltar los chistes con doble sentido.“Yo siempre digo que el mejor lugar para hacer el amor es el auto. El tema pasa cuando no tenés uno. Pero no hay problema. Yo recomiendo que salgas con tu pareja y empiecen a manotear puertas. Alguno va a abrir. Y ahí, adentro y a disfrutar del amor. Recuerdo que una vez, nos sorprendieron y pasamos de ser 2 a ser 4 adentro del vehículo pero ese es otro beneficio”, disparó Dolina.Burton acompañaba cada una de las historias de Dolina con comentarios que permitían continuar el programa hacia una nueva dirección. “El amor también se puede disfrutar siempre y cuando no tengas un vecino cerca que te esté espiando porque sino se complica. Hay vecinos que no te dejan regar las plantas tranquilo, mirá que te van a dejar hacer el amor en un auto”, sostuvo Burton.Los animadores también leyeron los mensajes que les dejaron el público y se mostraron agradecidos por el cariño de los comodorenses. “Los dejo solos cinco minutos porque me invitaron a degustar de las mejores empanadas autóctonas de Comodoro Rivadavia”, manifestó Burton cuando se retiró para que su compañero relatara la historia de Giacomo Cassanova.El relato permitió que ingresara el “Trío Sin Nombre” y comenzara un show donde el público eligió los temas que se interpretaron.“Acá comienza el bailongo”, anunció Dolina.La cita finalizó con la interpretación de “La Gallina Turuleca” que fue coreada por todo el público que despidió a los integrantes de “La Venganza Será Terrible” aplaudiéndolos de pie y pidiéndoles que vuelvan a Comodoro.